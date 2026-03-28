Junta Electoral avanza con la normalización de Adep

EMILIANO SAAVEDRA

La Junta Electoral de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), encabezada por su presidente Raúl Fernando Borda, junto a la secretaria Daniela Calderón y la vocal primera Claudia Jurado, se reunieron en la sede de calle Lamadrid al 348 para brindar detalles sobre las tareas que vienen desarrollando desde su conformación, con el objetivo de encaminar el proceso eleccionario y garantizar la transparencia en el gremio docente.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Borda destacó que la integración del órgano responde a una decisión tomada en asamblea, con participación de congresales de distintos puntos de la provincia. "Esta junta está compuesta por docentes de capital e interior, porque la idea era lograr representación de toda la provincia. Había alrededor de 20 postulantes y fuimos elegidos en ese ámbito", explicó.

En ese sentido, remarcó la experiencia de los integrantes. "Tenemos trayectoria en juntas electorales anteriores, lo que fue clave para asumir esta responsabilidad. Nuestra función es ordenar el gremio para que pueda funcionar correctamente para la docencia jujeña", sostuvo.

Además, dejó en claro la independencia del cuerpo. "No tenemos alianzas con nadie, trabajamos de manera autónoma. No nos corresponde definir quién gane, sino garantizar que quien resulte electo pueda administrar el sindicato como corresponde", afirmó.

Por su parte, Calderón subrayó las dificultades encontradas al asumir. "Nuestra obligación es garantizar la transparencia del proceso. Detectamos material faltante, padrones disparejos, denuncias por urnas que no llegaron o no fueron enviadas. Hubo una serie de irregularidades que llevaron a la finalización del proceso anterior", comentó.

En esa línea, aseguró que desde el 10 de febrero trabajan para revertir esa situación. "Queremos evitar que el docente sienta que su voluntad no está representada. No queremos que haya sombras de duda", contó.

A su turno, Jurado explicó que una de las principales tareas fue la actualización de los padrones por eso "estamos depurando los listados, revisando socios faltantes o jubilados, organizando todo para garantizar mayor transparencia".

Respecto al cronograma electoral, Borda indicó que aún no hay fecha definida. "No podemos avanzar sin la documentación correspondiente, pero estimamos que en unos 15 días podríamos resolverlo y anunciar una fecha concreta para los comicios", aseveró.

En cuanto a la posible participación de listas, señaló que aún no hay certezas pero "imaginamos que se presentarán las listas que ya participaron anteriormente y se habla de unas seis o siete, pero hasta que no se inicie formalmente el proceso no habrá confirmaciones".

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