Posadas en la 175 Asamblea del CFT realizada en Rosario

En la 175 Asamblea del Consejo Federal de Turismo realizada ayer en Rosario, Santa Fe, estuvo el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas abordando cuestiones relacionadas a la función en coordinación con el resto de las provincias y Nación.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del Inprotur, Daniel Scioli; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el presidente del CFT y del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

En la asamblea, Díaz Gilligan realizó el cierre de su gestión y el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, asumió la presidencia del CFT hasta el 2027, por votación unánime de los representantes de todas las provincias. También se ratificaron los vicepresidentes colegiados.

Como parte del temario, Bernardo Moreno, de la Dirección Nacional de Calidad Turística de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, expuso cómo las estadísticas del turismo receptivo y emisivo ofrecen información no solo sobre el volumen total de turistas no residentes que visitan nuestro país, sino que permiten analizar la evolución de mercados puntuales, de relevancia para el desarrollo económico de todos los sectores vinculados a la actividad turística del país.

La secretaria Ejecutiva del Inprotur, Ana Allievi, detalló la actualización del Plan de Promoción Turística Internacional 2026. El director de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo, Pablo Cagnoni, explicó las líneas de acción de esa dirección. El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Alvarez, disertó acerca de los ejes de gestión y la agenda de actividades para este año. Y Teruel anunció el CAT Woman Summit para el 24 de abril en Córdoba.

El presidente de Faevyt, Andrés Deyá, presentó la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo y el 51º Congreso de Agentes de Viajes en mayo en Mendoza coincidiendo con la 176ª Asamblea del CFT.

Además se presentó el Programa turístico-cultural Los caminos de Belgrano, que pone en valor los circuitos vinculados al prócer y su legado; se conoció la propuesta de turismo estudiantil "Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo", a cargo de la secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus.

También se conoció el Santa Fe Mice Awards; el Santa Fe se muestra; y el Programa 50 Festivales de San Luis, a cargo de Juan Alvarez Pinto, ministro de Turismo y Cultura de San Luis.

Por último en la reunión en Rosario se conoció La gestión local del turismo - escenario y desafíos, a cargo de los directivos de la Red Federal de Municipios Turísticos, Pablo Sgubini y Marcelo Valdomero.