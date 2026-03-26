Se potencia la Ruta del Vino

El ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas, resaltó la inauguración de "una nueva parada del Tren Solar de la Quebrada, que nos permitirá continuar potenciando la Ruta del Vino y el Tren Solar de la Quebrada", especificó.

Respecto al impulso de la producción de vino en la región, señaló que ya son más de 26 bodegas enoturísticas que se sumaron al desarrollo vitivinícola de la provincia, afirmó que es un producto muy potente que continúa consolidando a la provincia como destino turístico.

Al referirse al apeadero El Bayeh, indicó que posibilitará a la provincia atrayendo a más turistas nacionales e internacionales en el marco "de una exitosa" articulación público-privada, entre la Provincia y la bodega.

Jujuy "está generando un contexto que posibilita al privado invertir, y al sector público le brinda la posibilidad de abrir 46 kilómetros de vías para recuperar el tren y alrededor de el, muchos pueblos que tengan la oportunidad de seguir creciendo".

El gobernador Carlos Sadir que inauguró el apeadero (como lo hizo también con el de Posta de Hornillos), sostuvo que la obra "es una decisión estratégica para potenciar la Ruta del vino de Jujuy, la propuesta del tren y continuar impulsando el turismo en la provincia como un eje del desarrollo económico y social".

Más adelante agregó que la parada "permitirá que turistas y jujeños puedan bajar, conocer la bodega y vivir la experiencia del enoturismo que no para de crecer en Jujuy" y remarcó que el sector "es uno de los pilares en los que venimos trabajando".

Asimismo Sadir puso en valor el desarrollo sostenido de las propuestas vitivinícolas en la provincia, que se fortalecen en articulaciones con el sector público, potenciando en simultáneo los emprendimientos y al sector turístico en Jujuy.