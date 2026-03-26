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TURISMO

Jujuy suma vuelos a Chile y refuerza su conexión con Paraguay

La provincia sumará dos vuelos semanales directos a Iquique a partir de agosto.

Jueves, 26 de marzo de 2026 21:37
DESDE AGOSTO SE PODRÁ VOLAR DIRECTO A CHILE

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, anunció que desde agosto la provincia contará con dos vuelos semanales hacia Iquique. Además, informó que se extendió el acuerdo para continuar con las operaciones de la ruta Jujuy-Asunción.

"Quiero contarles que extendimos el acuerdo con la empresa Paranair para que Jujuy continúe teniendo vuelos hacia y desde Asunción del Paraguay. Además, quiero anunciarles que a partir del 2 de agosto comenzamos a volar a Iquique, con dos frecuencias semanales", afirmó el mandatario jujeño.

"Nuestra hermosa provincia sigue sumando rutas a su conectividad aérea, generando más oportunidades y más desarrollo turístico para Jujuy y los jujeños", resaltó el gobernador.

Flybondi comenzará a operar la ruta Jujuy-Córdoba

En febrero, el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy anunció la incorporación a partir del 2 de abril de una nueva ruta aérea que conectará Jujuy con Córdoba. La frecuencia será de tres vuelos semanales, fortaleciendo la conectividad y ampliando las oportunidades de desarrollo turístico y comercial.

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