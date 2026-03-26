Instalarán un cajero automático en la localidad de Río Blanco

La localidad de Río Blanco tendrá un cajero automático del Banco Macro, gracias a gestiones del intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, que consiguió la instalación de otros en los barrios San José y Carolina, sumando doce en esa jurisdicción municipal. El nuevo cajero estará en cercanías del destacamento policial, en un terreno que cedió el municipio siderúrgico en comodato, facilitando la ejecución de la obra por parte de esa casa crediticia.

Se destacó que la nueva terminal es una respuesta al pedido de los vecinos, que solicitaban servicio en esa localidad palpaleña. Esta se sumará a los cajeros automáticos que ya funciona en los barrios San Martín, Santa Bárbara (ubicados en la terminal de ómnibus), San José y Carolina. La iniciativa pretende satisfacer la creciente demanda poblacional de la zona y el intenso flujo de gente entre Palpalá y San Salvador de Jujuy.

En un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Palpalá y el Banco Macro, el nuevo cajero automático en la localidad donde se encuentra el santuario de la santa patrona de Jujuy, estará instalado en avenida Paypaya esquina calle San Cayetano, a la par del destacamento policial, en un espacio de 30 metros cuadrados.

Desde el municipio de Palpalá se puso de relieve que está en un punto estratégico de la localidad, que facilitará la extracción de dinero en efectivo no solo de los pobladores de río Blanco sino también de aquellas personas que se desplazan por dicho lugar, para trabajar, estudiar o realizar otras actividades, mejorando así el acceso a este importante servicio de un amplio sector de la población.

Inicio en el Cfpm 1

La Municipalidad de Palpalá informó que hoy, desde las 10, se llevará a cabo el acto de apertura del ciclo lectivo 2026 del Centro de Formación Profesional Municipal 1, en avenida San Martín 440 del barrio Belgrano. Algunos de los cursos gratuitos que se prevén dictar este año, los cuales tienen una rápida salida laboral, son marroquinería, panadería, pastelería, confeccionista a medida (modista), carpintería, artesanía regional, peluquería y maquillaje y operador/a en Informática para la Administración y Gestión.