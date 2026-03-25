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Miércoles con sensación térmica de 15°C en Jujuy

La jornada de este miércoles en Jujuy inició con una sensación térmica de 15°C. La temperatura mínima es de 14°C y se espera una máxima de 23°C.

Miércoles, 25 de marzo de 2026 08:13

Según el Servicio Meteorológico Nacional, será un día agradable con cielo parcialmente nublado en la ciudad.

Durante la tarde, la sensación térmica alcanzaría los 22°C. Hacia la noche se prevén lluvias, con una temperatura cercana a los 18°C. La humedad se mantiene alta, en un 97%, con una visibilidad de 15 kilómetros y vientos provenientes del oeste.

En la zona del ramal, en San Pedro de Jujuy, la sensación térmica es de 13°C, con cielo bastante soleado y una máxima estimada de 25°C. La probabilidad de lloviznas es baja, alrededor del 25%.

Por último, en el norte de la provincia, en el departamento de Humahuaca, la jornada comenzó con 8°C y actualmente la temperatura ronda los 10°C, con un día fresco en toda la región.

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