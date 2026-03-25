“Finde XXL” tuvo 60,6% de ocupación hotelera

Este fin de semana "XXL" la provincia de Jujuy desplegó su agenda en todo el territorio: propuestas culturales y tradicionales convocaron en las cuatro regiones y el turismo eligió una vez más este destino para disfrutar, entre vendimias, tren solar de la Quebrada y fiestas patronales, exhibiendo una vez más su amplio abanico de propuestas para los visitantes y los locales.

La actividad turística en Jujuy en el "finde" que se extendió hasta ayer, generó un impacto económico de 4.655 millones de pesos y una ocupación hotelera del 60,6 por ciento, con más de 37 mil pernoctaciones en toda la provincia.

Asimismo, Jujuy recibió 14.096 visitantes que se distribuyeron en las distintas regiones turísticas. El gasto diario promedio alcanzó los 123.708 pesos por persona, mientras que la estadía media se ubicó en 2,67 noches.

El movimiento turístico se repartió entre el sistema formal e informal. Del total de turistas, 8.473 se alojaron en establecimientos empadronados y 5.624 en opciones no registradas. En cuanto a los pernoctes, 22.519 correspondieron al circuito formal y 15.013 al no empadronado.

La provincia contó con una oferta de 12.382 plazas distribuidas en 435 alojamientos, lo que permitió sostener niveles de ocupación relativamente homogéneos entre las regiones. En ese contexto, la Quebrada lideró la ocupación con el 67,4 por ciento, seguida por los Valles (55 por ciento), las Yungas (54 por ciento) y la Puna (49 por ciento), consolidando un reparto equilibrado del movimiento turístico.

"Este fin de semana XXL volvió a confirmar que Jujuy es uno de los destinos más elegidos del norte argentino", señaló el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

Este fin de semana largo se destacó por una agenda diversa y convocante que se desplegó en la provincia, fortaleciendo la experiencia turística con identidad local. Entre los principales eventos se destacaron la tradicional peregrinación a Punta Corral desde Tilcara, para dejar la imagen de la Virgen en el abra; la celebración del Día de la Reconquista en San Antonio; la Vendimia de El Bayeh y la inauguración del apeadero del Tren Solar de la Quebrada, consolidando a Jujuy como un destino activo, cultural y en constante movimiento.

Herramientas digitales

Ocho clases de formación práctica, hasta el 30 de abril, buscan fortalecer la gestión digital del sector turístico provincial. La iniciativa es parte del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo y el Programa de Innovación de Ledesma, en el marco de los programas Innovación y Captur.

El curso de Herramientas de Habilidades Digitales Básicas apunta a responder necesidades concretas detectadas en el sector, donde el manejo de plataformas digitales se convirtió en un factor diferencial para la gestión de emprendimientos turísticos.

Semana Santa: amplia agenda cultural y turística en capital

FUNCIONARIA | GABRIELA CANONIERO, DIRECTORA MUNICIPAL DE TURISMO.

El municipio capitalino programó una amplia agenda de actividades para Semana Santa. La directora de Turismo, Gabriela Canoniero, explicó que “la propuesta está diseñada respetando las celebraciones tradicionales impulsadas por el Obispado de Jujuy y la Iglesia Matriz, combinando cultura, turismo, religión y actividades recreativas para toda la familia”. Indicó que las actividades comenzarán el miércoles 1 de abril con el festejo por los 10 años de “Tiempos de Tradición”, que se realizará en la exestación de trenes, donde los asistentes podrán disfrutar de baile, música folclórica, la participación de asociaciones y centros gauchos, que compartirán mate y comidas típicas en un ambiente que resaltará el tradicionalismo.

Asimismo, detalló que el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 se desarrollarán circuitos de guiados turísticos gratuitos por el centro de la ciudad, con salidas en turnos mañana y tarde, y que el viernes se sumará un recorrido especial por el Parque Xibi Xibi, también en ambos turnos, como una propuesta ideal tanto para visitantes como para familias jujeñas. También anticipó que se realizará la tradicional exposición de ermitas, organizada por los centros vecinales, en coincidencia con la peregrinación al Cerro de la Cruz, en barrio Cerro Las Rosas, un evento que se repite cada año y forma parte de la identidad cultural local. Además, informó que a través de redes sociales y plataformas ofi ciales se difundirá la programación completa de las actividades religiosas, incluyendo horarios de misas y propuestas de las distintas iglesias.

Como cierre de la agenda, el 4 de abril se realizará un encuentro en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en Ciudad de Nieva, donde la orquesta Música con Alas ofrecerá un repertorio de música sacra. En ese espacio también se podrá apreciar la exposición de ermitas como una expresión artística y espiritual para toda la comunidad.

Otras opciones son los museos de la ciudad. El del Cabildo (Belgrano 493) abre de martes a domingo, de 9 a 19, con ingreso arancelado; el Histórico Provincial “Juan Galo Lavalle” los martes de 8 a 13.30 y de 15 a 20; miércoles, jueves y viernes de 8 a 13.30 y de 16 a 20, los sábados de 8 a 20 y domingos y feriados de 8 a 14, con entrada libre y gratuita. En tanto, el Salón de la Bandera permanece abierto de lunes a viernes de 8 a 19, y sábados, domingos y feriados de 10 a 19, con la “Experiencia Éxodo” disponible cada hora y sin costo.