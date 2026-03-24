Jornada agradable con 21 grados

Martes de feriado nacional, una fecha muy sentida para todos los argentinos al conmemorarse los 50 años del último Golpe Cívico Militar que dejo miles de desaparecidos.

Si bien se trata de una fecha para recordar, hoy es un día en el que muchas personas aprovecharan para descansar y aquellos que pueden harán algún paseíto por algunos de los maravillosos lugares que tiene nuestra provincia.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo parcialmente nublado en la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores con una temperatura máxima que podría llegar a alcanzar los 21 grados y se anuncian probabilidades de chaparrones para la noche de hoy.

Lo mismo ocurre en la zona de los valles y el ramal provincial en donde la temperatura máxima podría llegar a los 23 grados.

En Humahuaca hay probabilidades de tormentas aisladas para la tarde de hoy y chaparrones para la noche, la temperatura máxima podría llegar a los 20 grados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca se anuncia tormentas aisladas con probabilidades que llegan al 70% y una temperatura máxima de 20 grados.