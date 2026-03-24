Goleada de Atlético San Pedro ante El Polo

Atlético San Pedro puso segunda. Ayer goleó a Atlético El Polo 16 a 1 en encuentro correspondiente a la segunda fecha del Anual de la Liga del Ramal con el control de Emilio Chocobar en el estadio "Visera de Cemento".

El actual campeón pegó prácticamente desde el vestuario, porque a los 5 minutos Lucero abrió la cuenta y dos minutos después, a los 7, Franco marcó el segundo.

Desconcertado, la visita pagó caro cada error, otra vez Franco, dos veces seguidas, a los 20 y 26 minutos, inflaba las mallas, mientras que después aparecieron Ponce, Gurrieri, Díaz y Lucero para ir al descanso 8 a 0.

En el complemento Morales Santos, técnico del "millonario" movió el banco de relevos y los que entraron no desentonaron, ya que Elías aportó cinco gritos más, sumado a Santillán, Castillo y Méndez.

Para El Polo descontó Rolón pero solamente para las estadísticas.

Recordemos que ayer se jugó toda la fecha, ya que el último domingo el Consejo Directivo había decidido postergar todos los encuentros para preservar los campos de juego por la cantidad de lluvia que hubo.

En su estadio, Atlético Providencia no pudo con Deportivo Parapetí, ambos repartieron puntos luego del 1 a 1. Además, La Esperanza perdió con Sociedad de Tiro y Gimnasia por 1 a 0 con gol del eterno Maxi López que esta temporada se sumó a las filas del elenco que ahora dirige Darío Zampini. El encuentro se desarrolló en el estadio "Fernando Sembinelli".

El otro que festejó fue Atlético La Merced, que se impuso en su visita a Club Atlético Independiente por 3 a 0 en el estadio "La Caldera del Diablo", mientras que Deportivo Rodeíto como local hizo lo propio frente a Río Grande de La Mendieta por 3 a 1.