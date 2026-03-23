"Destino Jujuy", ante operadores internacionales

La provincia de Jujuy participó del encuentro "Norte Argentino Conecta - Receptivo 2026", en el que agencias, mayoristas y DMCs (empresas de gestión de destinos) que comercializan Argentina en el exterior se vincularon con destinos del NOA para ampliar su presencia en mercados internacionales. La presentación se realizó en Salta.

En una jornada orientada al fortalecimiento del turismo receptivo en la región, el equipo técnico del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy acompañó a la delegación local.

La exposición sobre el "Destino Jujuy" estuvo a cargo del secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos, junto a la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein. La propuesta integró paisaje, cultura y producción local como ejes centrales, con el objetivo de incorporar los destinos provinciales en los circuitos que estos operadores comercializan en el exterior.

En ese marco, Valdecantos remarcó que estos espacios "permiten vincular la oferta local con operadores que ya trabajan en mercados internacionales", y sostuvo que la articulación regional "es clave para posicionar al norte argentino como un destino integrado".

Encuentro Regional

El encuentro fue organizado por la Región Norte de Faevyt (Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo) e incluyó rondas de negocios entre el sector público y privado.

Durante la jornada se avanzó en el diseño de productos turísticos que combinan destinos de distintas provincias, una estrategia orientada a fortalecer la competitividad del NOA en el mercado internacional.

La participación formó parte de una línea de trabajo orientada a consolidar la presencia en mercados externos y generar nuevas oportunidades para el sector turístico.