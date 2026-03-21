Palma Sola abraza a los evacuados de Rivadavia Banda Sur

El corazón solidario de la comunidad de Palma Sola abrazó con una calidez motivadora a los residentes del Chaco salteño, en Rivadavia Banda Sur de Salta.

Indumentaria, calzados y elementos necesarios para sobrellevar esta situación, se reunieron gracias a Catriel Villegas, un jujeño que al observar la compleja circunstancia que aqueja a la vecina provincia por la crecida del río Bermejo, se decidió a concretar una acción solidaria, recolectando donativos en su Palma Sola natal desde el departamento Santa Bárbara; para, luego, trasladarlos a las personas que lo precisan con urgencia.

Emocionado por lo que implica ser quien impulsó este gesto noble, Villegas comentó que es una cruzada emprendida junto a su amigo, Javier Sajama, quien también reunió mercadería, ropa y calzados.

SOLIDARIDAD JUJEÑA | DOS PALMASOLEÑAS SE SOLIDARIZARON CON LOS AFECTADOS.

"Es una situación muy difícil que está viviendo la gente de Salta, pero llegamos. Hubo gente de otros lugares que llevó donaciones en gomones, lanchas y hasta en caballos porque está muy inundado. Se pudo ver por los medios, que sacaban a la gente de los lugares más afectados y eso me hizo pensar en ayudar a nuestros hermanos", comentó.

Así fue que en total se recaudó gran cantidad de elementos básicos y alimentos no perecederos que partieron embolsados en tres camionetas colmadas de altruismo y buena voluntad.

TODO LISTO | PREPARACIÓN DE LANCHAS PARA LLEGAR A AGUA MUERTA.

Ya en el lugar, pudieron acceder a Agua Muerta a través de lanchas que transportaron lo recaudado y, allí, los esperó el concejal de la zona, Alberto Acosta, quien amablemente recibió los donativos, agradeciendo a las personas que participaron de esta actividad, especialmente.

"Hay muchas poblaciones que debido a las crecidas se encuentran todavía aisladas y tienen lo justo. Las donaciones se van a quedar en casa del agente sanitario. Estamos esperando que baje el agua, para que la gente las puedan retirar", explicó Acosta ante la situación que atraviesa la localidad.

"Les doy muchas gracias por haber llegado hasta aquí y, más que nada, agradecerles de corazón a los jujeños por tener consideración y hacer que llegue la ayuda a través de buenos hombres, ya que por la crecida sólo por chalanas o lanchas se puede pasar", agregó.

En tanto, quien se encargó de efectuar esta movida solidaria, fue Catriel Villegas, el palmasoleño que tiene por meta personal, gestar diferentes actividades en favor de la comunidad tanto jujeña como salteña, a través de su espíritu altruista en permanente movimiento.

Entrega de útiles en Las Tipas

ACTO SOLIDARIO | ÚTILES ESCOLARES SE ENTREGARON ANTES DEL INICIO DE LAS CLASES.

El comedor y copa de leche “Nolasco” continúa trabajando en favor de las personas que lo necesitan. Desde este espacio de contención, ubicado en la manzana 17, lote 9 del barrio Las Tipas, en Palpalá, la labor se lleva adelante a través de un servicio comunitario integral. En este nuevo año, y gracias al constante apoyo de colaboradores, es posible asistir a las familias que a diario esperan su porción de alimento, buscan prendas de vestir en el ropero comunitario y han recibido útiles escolares y mochilas en buen estado antes del inicio de las clases para sus niños y adolescentes.