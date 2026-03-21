Ponderan labor que concreta el intendente mendieteño

Durante la ceremonia de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de La Mendieta, el intendente Jorge Farfán contó con la presencia del vicepresidente 1º de la Cámara de Diputados de Jujuy, Mario Fiad, expresándole el respaldo a su gestión municipal.

Finalizado el acto institucional, Fiad remarcó el trabajo que lleva adelante el intendente mendieteño y su vocación de gestionar en conjunto con la Provincia y en beneficio de los vecinos. Y remarcó la importancia de construir una visión compartida de ciudad involucrando al Estado como a los vecinos e instituciones.

Farfán efectuó un balance de la gestión el año pasado destacando las obras, el trabajo articulado de las áreas municipales y las acciones concretadas. Aparte di a conocer la planificación y metas para éste año enfocadas en la transformación de la ciudad.

Asistieron también al acto institucional el diputado Iván Poncio; los intendentes Julio Bravo, Ramón Carrizo y Antonio Alaniz, de San Pedro de Jujuy, La Esperanza y Santa Clara, respectivamente; el comisionado municipal de El Piquete, Ariel Ortiz y el exdiputado Fabián Tejerina.