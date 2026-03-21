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Salud

Jujuy confirma 12 casos de chikungunya

El Ministerio de Salud provincial confirmó tres nuevos contagios en las últimas horas. Si bien todos los pacientes cursan cuadros leves y están estables, se intensificaron los operativos de bloqueo y fumigación en las zonas afectadas.

Sabado, 21 de marzo de 2026 13:53

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que la provincia alcanzó los 12 casos confirmados de chikungunya, tras la detección de tres nuevos contagios en las últimas horas. Desde la cartera sanitaria precisaron que todos los pacientes presentan síntomas leves a moderados y se encuentran estables, sin requerir internación.

Según los datos oficiales, los nuevos casos se registraron en Aguas Calientes y en el barrio Alto Comedero, en la capital jujeña. La distribución actual indica que 8 contagios corresponden a Aguas Calientes, 2 a Perico, 1 a Caimancito y 1 a San Salvador de Jujuy.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud provincial reforzó los trabajos de vigilancia epidemiológica en todo el territorio. Las tareas incluyen bloqueos peridomiciliarios, descacharrado y fumigaciones en las zonas con casos positivos.

Las autoridades hicieron hincapié en la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua, usar repelente y mantener patios y jardines limpios. Asimismo, recomendaron consultar de inmediato al médico ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular o vómitos, y evitar la automedicación.

Para quienes requieran asistencia, el sistema de salud provincial dispone de atención presencial en los CAPS u hospitales cercanos, así como consultas virtuales disponibles todos los días de 8 a 20.

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