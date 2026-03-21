Capacitan a 50 rescatistas de cara al megaoperativo en Punta Corral

En el marco del próximo megaoperativo programado “Virgen de Punta Corral/26”, el Ministerio de Seguridad llevó a cabo una jornada de capacitación y entrenamiento en “Rescates en Zona Agreste”. El escenario elegido para la simulación fue el Cerro de la Cruz, ubicado en el barrio Cerro Las Rosas, donde los participantes realizaron prácticas de rescate en altura.

Durante la jornada, se abordaron técnicas fundamentales como la inmovilización de pacientes, clases de nudos, armado de sillín de circunstancias y traslado con cuerdas mediante canasta de rescate.

La capacitación estuvo a cargo de la División de Rescate de la Dirección de Bomberos y estuvo destinada a 50 efectivos pertenecientes a Defensa Civil, Bomberos, DATOP, DOP y Bomberos Voluntarios de San Florián.

El objetivo principal de la instancia formativa fue reforzar la respuesta ante emergencias durante las intensas jornadas que demandará el próximo megaoperativo.