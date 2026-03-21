El Colegio de Escribanos conmemora el 70° aniversario de su creación

En el marco del 70° aniversario de su creación, el Colegio de Escribanos de Jujuy recuerda su nacimiento el 21 de marzo de 1956. Desde sus orígenes, esta señera institución ha desarrollado un rol central en la garantía de la seguridad jurídica de la comunidad jujeña. A lo largo de su trayectoria, el Colegio de Escribanos ha acompañado el proceso evolutivo de la sociedad, contribuyendo a la defensa de los intereses jurídicos y consolidando la confianza pública a través del asesoramiento técnico de los profesionales que lo integran.

Actualmente, la conducción institucional, encabezada por el presidente Escribano Ramiro Eduardo Gálvez Caballero junto al Consejo Directivo, sostiene una política orientada a la capacitación continua de los profesionales que nuclea, con el objetivo de alcanzar estándares que permitan trascender el vertiginoso ritmo que imponen los continuos cambios tecnológicos en esta etapa de la humanidad. En idéntico sentido, la gestión se avoca a resguardar la solvencia económico - financiera del Colegio a través de una administración transparente, verificable y cuantificable.

ESC RAMIRO GÁLVEZ CABALLERO

El presidente también destacó: "Hasta el año pasado, el Colegio de Escribanos realizó una importante inversión en un proceso de modernización edilicia, con el propósito de optimizar la prestación de servicios a la comunidad. El notariado jujeño merece una infraestructura adecuada para garantizar calidad y eficiencia en el ejercicio de la función".

En línea con esta política institucional, se avanza en la refuncionalización de áreas clave y en la implementación de herramientas tecnológicas que permiten optimizar los procesos vinculados a los actos notariales. Entre las principales acciones se destacan: legalizaciones remotas, utilización de firma digital con sello de competencia para determinadas intervenciones notariales, gestión de fotocopias, plataforma de Autogestión destinada a los Notarios para diligenciar vía remota servicios ofrecidos por el Colegio como Legalizaciones y Apostillas.

CONSEJO DIRECTIVO | AUTORIDADES DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE JUJUY.

Asimismo, durante los últimos tres años, la institución ha trabajado en la digitalización progresiva del Archivo de Protocolos, permitiendo a los Notarios obtener copias de los documentos resguardados en él a través de la reestructuración y actualización de su página web.

Jujuy será sede de la 1° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Notariado Argentino

En continuidad con su agenda institucional, la provincia de Jujuy será sede, los días 16 y 17 de abril en Purmamarca, de la 1° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Notariado Argentino, evento de relevancia nacional que reunirá a representantes de los 24 colegios notariales del país.

La concreción de este encuentro responde a la articulación entre el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de Jujuy, presidido por el Escribano Gálvez Caballero, y autoridades del organismo federal, destacándose la participación del Escribano Diego Molina y del representante jujeño Escribano Pablo Esteban Saravia Pérez.

La Asamblea constituye el máximo órgano de decisión del notariado argentino, permitiendo la definición de políticas institucionales, la coordinación de acciones orientadas a la defensa de la función pública notarial, la capacitación técnica y la articulación de acciones con unidades de organización del Estado Nacional que tienen injerencia en Registros o tramitación de instrumentos notariales.

ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES | DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE JUJUY.

El programa de actividades prevé la realización de la reunión de Junta Ejecutiva el día 16 de abril, mientras que el día 17 se desarrollarán la reunión de presidentes de Colegios Notariales, la Asamblea Ordinaria y el encuentro de Escribanos Noveles, finalizando con una cena institucional.

Valor estratégico del entorno y compromiso con el patrimonio

La elección de Purmamarca como sede del evento resalta el valor del patrimonio cultural y natural de la región, reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. En este contexto, la institución destaca la importancia de promover la preservación del entorno, así como el respeto por las tradiciones y la identidad local.

Estructura institucional y fortalecimiento operativo

El Colegio de Escribanos de Jujuy cuenta con una estructura funcional que incluye su sede central, el Archivo de Protocolos y dos filiales ubicadas en San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín. Esta organización permite optimizar los procesos operativos y descentralizar la atención a los Notarios y público en general.

Consejo Directivo

Presidente: Esc Ramiro Eduardo Gálvez Caballero; Secretaria: Esc María Luján Leuzzi; Tesorera: Esc Érica Beatriz Pereyra Fernández; Consejera 1°: Esc María Florencia Tell; Consejera 2°: Esc María Laura Fernández Ríos.

Finalmente, las autoridades en ejercicio expresan su reconocimiento y agradecimiento por el aporte único e irrepetible de quienes han contribuido al desarrollo del Colegio a lo largo de su historia y extienden su saludo a la comunidad, reafirmando el compromiso profesional, social y cultural basado en la responsabilidad, transparencia y la confianza pública.