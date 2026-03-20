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Día de la Memoria

Servicios municipales para lunes y martes

En el Día de la Memoria, no habrá recolección de residuos de la comuna, y mercados atenderán medio día.

Viernes, 20 de marzo de 2026 23:56

El municipio capitalino dio a conocer cómo será la prestación de sus servicios el lunes y martes próximos, día no laborable con fines turísticos y feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, respectivamente.

El lunes, en el transporte alternativo se cobrará Tarifa 1, los colectivos circularán en un número reducido de unidades, ascensores urbanos 1 y 2 funcionarán de 8 a 20 y se cobrará estacionamiento tarifado.

En tanto que el martes se repetirá la situación de los colectivos y el funcionamiento de los ascensores urbanos, mientras que en el transporte alternativo se deberá abonar Tarifa 2 y no se cobrará estacionamiento en la ciudad.

En cuanto al servicio de higiene urbana que brinda el municipio, el lunes será normal la recolección de residuos y servicio especial (microbasurales), pero se reducirá limpieza y barrido. El martes, será normal limpieza y barrido y servicio especial, y no habrá recolección de residuos.

El servicio de la empresa Limsa SA, asimismo, el lunes en el turno noche será normal la recolección domiciliaria y los contenedores municipales, pero no habrá barrido mecánico. El martes a la mañana, será normal barrido micro centro y terminal, recolección domiciliaria, recolección comercial y recolección patógenos, pero no habrá recolección malezas/escombro. A la noche de ese día, todos los servicios serán normales.

Desde el municipio se solicitó a los vecinos respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos, a fin de contribuir a mantener la limpieza de la ciudad. Ante consultas, se encuentra disponible la línea telefónica 388-3131807.

Por su parte, los mercados municipales -6 de Agosto (ex Central), Hipólito Yrigoyen (ex Abasto), Santa Rosa, Paseo de las Flores, Paseo de Compras Sarmiento y el Mercado de Concentración y Abasto- atenderán con normalidad el lunes 23, mientras que el martes solo de 7 a 13. Las actividades comerciales se retomarán con normalidad el miércoles, en los horarios habituales.

Finalmente, los cementerios municipales abrirán en sus horarios habituales.

 

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