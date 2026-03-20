La nafta en Jujuy superó los 2 mil pesos

Un nuevo golpe al bolsillo de los jujeños, en materia de combustibles, y es que esta mañana nos anoticiamos de un nuevo aumento en el precio de las naftas que llegó a los 2.003 pesos.
Se trata del segundo aumento en lo que va del mes de marzo y se estima que esta suba es del 5%.
Los precios en Jujuy son:
Nafta Súper: 2.003 pesos
Infinia: 2.126 pesos
Diesel 500: 2.132 pesos
Infinia Diesel: 2.292 pesos
Hasta ayer la nafta Súper se podía encontrar en algunos surtidores a 1.998 pesos.
En lo que va del mes de marzo el combustible presentó una suba de casi 200 pesos impactando fuertemente en el bolsillo de los jujeños.