Con ayuda del Tren Solar se hizo el puente en Tunalito

La comunidad de Tunalito y el secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo, del Ministerio de Desarrollo económico y Producción, Félix Pérez, destacaron la colaboración decisiva del Ente Autárquico del Tren Solar de la Quebrada, que cedió los rieles para la construcción del puente peatonal sobre el río Grande.

La obra que está en los tramos finales dará una solución definitiva a una necesidad que los vecinos de ese paraje solicitaron desde siempre por el peligro que afrontaban al tener que cruzar el lecho de agua; y además brindará seguridad a los peregrinos que ya están ascendiendo al santuario de Punta Corral.

Pérez ponderó la iniciativa de la vecina Yolanda Lozano en insistir con la concreción de la obra, recurriendo por colaboración a diferentes organismos de la Provincia, entre ellos el Ente Autárquico del Tren Solar de la Quebrada, Recursos Hídricos, el Ministerio de Producción, la Municipalidad de Purmamarca, el Centro Arrayanal, la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Codepo y la Jefatura de Gabinete.

El Tren Solar cedió 250 metros de rieles para la estructura del puente que posee 100 metros de largo con una luz de paso de 80 centímetros (aunque la medida real es de 1,20 metros). Actualmente se están colocando las barandas a ambos lados y luego se colocarán los postes para su iluminación con lámparas solares.

"Sin la intervención del Ente del Tren Solar el puente no se habría realizado, y tampoco sin la colaboración de la comunidad que aportó la mano de obra, las vecinas prepararon el almuerzo para los trabajadores y el dinero para adquirir los materiales que hicieron falta", señaló Pérez, quien trabajó a la par de los vecinos.

Luego afirmó que el puente "será eterno" por la estructura del hierro de los rieles "que estaban en desuso y ahora están brindando una solución invaluable, ratificando que el Tren Solar también cumple un rol social para toda la comunidad de la Quebrada", finalizó.