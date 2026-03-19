Cedems presentó una nota al Gobierno y pidió “tener los números sobre la mesa”

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la dirigente gremial se refirió a la situación actual del sindicato y expresó su rechazo a la propuesta paritaria. “El 2% de incremento fue producto de la lucha de los trabajadores estatales”, afirmó, al tiempo que pidió a los docentes “leer entre líneas y estar alerta” ante los anuncios del Gobierno. Sosa explicó que los adelantos mencionados por las autoridades “no se refieren a bonos ni a pagos nuevos”, sino al incremento de 2 % que se habia solicitado anteriormente, lo que generó confusión entre los afiliados. “De nuestra parte, no vemos que haya ningún avance”, sostuvo.



En ese sentido, remarcó la necesidad de “seguir exigiendo lo que nos corresponde” y cuestionó la falta de impacto de la actividad económica en los salarios docentes.

Según indicó, durante reuniones con el Ministerio de Hacienda se planteó que la producción minera registra mejoras, pero esa situación no se refleja en los ingresos del sector educativo.



Por este motivo, el gremio solicitó información detallada sobre los recursos provinciales, incluyendo producción minera, recaudación impositiva, ingresos por coparticipación y actividad empresarial. “Nosotros queremos tener los números sobre la mesa”, enfatizó.



Asimismo, desde el sindicato pidieron la reapertura de paritarias al considerar insuficiente la propuesta actual. Señalaron además que el abono docente representa cerca del 30% del salario, con un costo aproximado de 300 mil pesos destinado solo al traslado hacia los lugares de trabajo.



Finalmente, Sosa confirmó que este viernes se realizará una nueva marcha de antorchas, con concentración a las 18.30 en Plaza Belgrano, donde se prevé una importante convocatoria y movilización.