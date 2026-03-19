Rescatar palomas urbanas se convirtió en su misión de vida

Porque los seres alados tienen una vida que se debe respetar, es que nació un refugio destinado a proteger palomas con la idea de conocer la vida de estas criaturas.

Cuidarlas desde que nacen hasta que llegan a la etapa adulta y el curar sus enfermedades es una misión en la que se centralizan los integrantes del refugio de palomas "Bartolomeo".

Se trata de una linda aventura que se muestra que comenzó con la mejor de las intenciones a través del cuidado de pichones en la casa de campo de Nadia Guevara, una joven activista que desde su infancia valoró con amor, la contención genuina y el resguardo de las palomas bebés, de las adultas y de las enfermitas o discapacitadas. "Yo cuidaba a las palomas como mi familia cuidaba a las gallinas. En ese momento, aprendí a cuidarlas y darles de comer a las adultas pero con el tiempo me di cuenta que era diferente con las pichonas porque no comen solas", reveló quien logró instruirse sobre esta actividad, a los quince años gracias a internet. Allí, descubrió el mundo de las aves y rescatarlas se convirtió en su misión de vida al conocer las características según el rango etario. Entonces los rescates fueron exitosos.

Oriunda del loteo carmense El Chamical, un día de invierno la joven caminó por una vereda de calle Belgrano y se dio cuenta que un pichón de paloma tenía la cabeza aplastada, fue entonces que comenzó a publicar en redes para que la comunidad cuidara de estas aves en libertad. "Fue totalmente intencional lo que le hicieron, me lamenté muchísimo y fue en 2017. La mayor cantidad de casos por un tema de población están en capital", aseguró Guevara que se involucró aún más con el activismo a partir del 2023, cuando conoció a Jonathan Sajama, su pareja y con quien hoy comparte esta labor tan especial.

“FIRULETE” | TIRADO A LA CALLE CON HORAS DE VIDA, FUE EL ÚNICO QUE SOBREVIVIÓ

La intención de ayudar a estos pequeños seres cobró más fuerza en ambos y juntos decidieron crear un refugio en honor a "Bartolomeo", una paloma que no logró ser salvada y murió en 2022, a propósito de que otras aves no pasen por la misma circunstancia y logren salvarse.

"Nos dedicamos al rescate y a las palomas discapacitadas, que pierden patas o que no pueden volar", comentó Guevara sobre la acción que es bienvenida por la comunidad porque nacen colaboradores permanentes que aportan gran ayuda para la rehabilitación de los especímenes que lo precisen. Servilletas, yodo, alimento, platitos, telas y cajas, todo es recibido con gratitud de parte de los fundadores del refugio que priorizan el bienestar de las aves y que se funden en una necesidad compartida de ayudar a criaturas indefensas que merecen una oportunidad, a pesar de la perspectiva de alguna minoría que las denomina plaga.

NADIA GUEVARA Y “BARTOLOMEO”

"No hay porqué tratarlas mal, suele haber un odio muy inculcado en la sociedad y las comparan con ratas con alas, cuando no es así", indicó quien impulsa con su obrar el no exterminio, ni crueldad para con las palomas. Así, el refugio es para dar a conocer que las aves deben vivir y no sobrevivir todo el tiempo, al luchar para no ser estigmatizadas.

REFUGIO DE PALOMAS | UNA “TV JAULA” PARA REHABILITAR A LAS CRIATURAS ALADAS.

"Me provocan amor, ternura y, al mismo tiempo, lástima cuando sucede una muerte que no es natural. Siento que al hablar de palomas que coexisten con nosotros, es obligado hacer que su existencia sea buena y no que estén en un estado de dejadez o peleándose por comida y siendo perseguidas. Son tan hermosas, se dan amor entre ellas, son monógamas y toman sol en parejas. Quisiera que el mundo las vea con esos ojos", finalizó con ilusión.

Una reflexión desde el corazón

“TIGRECITO” | SU NIDO FUE ATACADO POR RAPACES, PERDIÓ A SU MAMÁ. HOY ES LIBRE.

“Toda vida vale, no importa lo chiquita u odiada que sea o lo plaga que se considere porque hay muchos especímenes de diferentes especies. Hay que saber ser responsables y conscientes de que ningún animal se encuentra, siente así por gusto, ni existe para hacernos la vida imposible, ellos existen por y para ellos; y tampoco deberíamos hacerle su existencia más difícil”, detalló la proteccionista Nadia Guevara. Desde el refugio creen que desde el amor y la admiración por la vida se puede cambiar la forma acostumbrada en tratar aquello que aqueja. “Hay que luchar, educarse y prepararse para coexistir con los animales de una manera mejor”, expresó con emoción de compartir su misión de vida.