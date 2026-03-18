Abra Pampa celebró la primera cohorte de enfermeros profesionales del IES N°1

Este martes 17 de marzo, en una jornada cargada de emociones, la ciudad de Abra Pampa fue escenario de un hecho histórico. Más de veinte nuevos profesionales de la salud culminaron su formación en el Instituto de Educación Superior N° 1. Tras tres años de sacrificios, noches de desvelo y un camino lleno de desafíos, los flamantes enfermeros rindieron su coloquio final en el salón de la Escuela Normal Primaria, que se extendió desde las 19:00 hasta las 23:30 debido a la gran cantidad de alumnos que debían presentarse. El acontecimiento estuvo acompañado por familiares, amigos y docentes, quienes celebraron con orgullo y entusiasmo este logro.



La ceremonia estuvo marcada por la entrega de libretas con las calificaciones finales y las palabras del rector de la institución, Simón Carrillo, quien agradeció profundamente el esfuerzo de estudiantes y profesores. También hubo mensajes de los propios alumnos, quienes destacaron que la carrera les permitió formarse en su tierra, sin necesidad de emigrar, en un contexto económico complejo.

El festejo no terminó allí. Las puertas del instituto se convirtieron en el primer escenario de celebración, seguido por una caravana hacia la plaza central, donde se tomaron fotografías que quedarán como recuerdo imborrable de esta noche inolvidable. La alegría fue compartida no solo por los nuevos profesionales, sino por toda la comunidad educativa, que celebró la primera cohorte de enfermería con título de validez nacional, fruto de gestiones y trabajo constante del rector de la institución Simón Carrillo.



Estos jóvenes aportarán al fortalecimiento del sistema sanitario local, provincial y nacional, llevando consigo no solo conocimientos, sino también la experiencia de haber luchado por sus sueños en su propio lugar.

La historia de estos nuevos enfermeros es un mensaje poderoso para todos los jóvenes que dedican horas a sus estudios. El esfuerzo y la perseverancia siempre encuentran recompensa. Haber podido formarse en su tierra, rodeados de su gente, demuestra que es posible construir futuro sin renunciar a las raíces. Hoy, Abra Pampa no solo celebra profesionales, celebra esperanza, compromiso y la certeza de que cada sacrificio abre caminos hacia un mañana mejor.

