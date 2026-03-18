Solo rendirán una materia

El Ministerio de Educación confirmó que se habilitará un turno extraordinario de examen destinado a estudiantes no promovidos de nivel secundario, que tengan la posibilidad de acceder al curso inmediato superior.

Según la normativa vigente, podrán tomar parte los estudiantes de 1° año que adeuden hasta cuatro materias y aquellos de 2° a 5° año con hasta tres asignaturas pendientes de aprobación, y solo podrán rendir una de ellas.

Las inscripciones para esta instancia evaluativa se realizarán mañana y pasado en las instituciones educativas de gestión estatal, privada, social, municipal y/o cooperativa. La evaluación será el 30 y 31 del corriente, sin suspensión de actividades áulicas para el resto de los estudiantes del nivel.