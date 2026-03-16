Desde mañana capacitación gratuita para emprendedoras

LILIANA ALFARO

El programa "Clic Emprendedor", impulsado por la iniciativa "Jujeñas que Emprenden", abrió una nueva convocatoria destinada a mujeres de toda la provincia interesadas en fortalecer sus proyectos productivos mediante herramientas digitales, que se dictará en forma virtual mañana.

Se trata de una propuesta gratuita, con modalidad híbrida, y busca brindar formación práctica en redes sociales, ventas online y organización de emprendimientos, según explicó Graciela Moisés, magíster en E-Commerce y Estrategia Digital, referente de Mujeres al Frente y coordinadora del programa.

La iniciativa surge desde Mujeres al Frente con el objetivo de acompañar a quienes ya tienen un emprendimiento o están dando sus primeros pasos en la generación de ingresos. "Pensamos esta herramienta para acercarle a todas las mujeres de Jujuy conocimientos y aprendizaje con respecto al entorno digital. Hoy muchas están emprendiendo desde la informalidad, vendiendo en ferias, desde sus casas o combinando su trabajo con otra actividad, y creemos que capacitarlas puede ayudarlas a crecer", explicó Moisés.

El programa se estructura en cuatro módulos que abordan distintos aspectos del desarrollo emprendedor.

El primero está orientado a la mentalidad estratégica y la construcción de marca; el segundo se centra en creatividad y producción de contenido; el tercero trabaja sobre gestión, ventas y cobros digitales. En el caso del cuarto módulo apunta al crecimiento, la organización y el uso de herramientas como Whatsapp Business, Instagram o plataformas de comercio electrónico. "Son cuatro clases pensadas para que cualquier mujer pueda entender cómo posicionarse, vender mejor y organizar su emprendimiento, aun si no tiene experiencia previa en redes sociales", explicó.

La capacitación será totalmente gratuita mediante un sistema de becas, y las participantes solo deben completar un formulario online disponible en las redes sociales de Mujeres al Frente.

Según explicó la coordinadora, no es necesario contar con un emprendimiento formal para inscribirse. "Muchas veces el emprendimiento nace por necesidad, para sumar un ingreso al hogar o sostener a la familia. El rol de la mujer jujeña como motor económico es muy fuerte, y por eso queremos darles herramientas concretas para que puedan aprovechar las oportunidades que ofrece lo digital", afirmó.

Las clases podrán seguirse en vivo o de manera diferida, ya que cada encuentro quedará grabado y se complementará con materiales y actividades prácticas. Desde la organización destacaron que el objetivo es que cada participante trabaje sobre su propio proyecto, con acompañamiento y ejemplos reales de otras emprendedoras de la provincia.

"Hoy el consumo cambió, todo pasa por el celular, por las redes, por el envío a domicilio. Si aprendemos a usar bien estas herramientas, podemos mejorar nuestras ventas y sostener nuestros emprendimientos en un contexto económico difícil", concluyó Moisés e invitó a las interesadas a inscribirse y formar parte del programa.

Las inscripciones se realizan a través del formulario online hasta el día del curso, y está disponible en las redes sociales de Mujeres al Frente. Para llenar el formulario, https://forms.gle/inscripcionclicemprendedor.