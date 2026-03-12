16°
13 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Pauta salarial

Oferta a fuerzas de seguridad, dentro de pauta salarial estatal

Ministro destacó que la propuesta incluye presentismo, recargos por servicio y capacitación.

Jueves, 12 de marzo de 2026 23:59

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, se refirió a la propuesta salarial realizada a los representantes de las fuerzas de seguridad en Jujuy, destacando el sostenimiento del ofrecimiento realizado a la administración pública y la consideración de conceptos específicos del sector.

"El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, se reunió en diversas oportunidades con distintos sectores de la Policía, tanto retirados como en actividad", destacó el funcionario, e indicó que "se hizo un ofrecimiento bastante bueno, porque respeta la pauta que tienen todos los demás empleados del Estado y considera ítems que realmente solicitaban".

En ese sentido, hizo especial énfasis en el concepto de presentismo, que es percibido por otros sectores de la administración pública, y que, por primera vez, será abonado al personal de las fuerzas de seguridad. Además, se refirió a la consideración del recargo y el pago de formación por posgrado. "Queremos desmentir lo que circula en redes sociales. Nunca el Gobierno va a salir del general de la pauta que tiene acordada con todos los gremios estatales", recalcó Álvarez García.

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo remarcó la importancia del cuidado y el respeto de la paz y la tranquilidad. "La Policía es fundamental en el esquema que hemos logrado en la provincia. Paz, tranquilidad y seguridad son las bases y nos sentimos orgullosos de la Policía jujeña, que demostró su profesionalismo y mucha capacidad para adecuarse a nuestra sociedad", ponderó.

Nuevo secretario

El Poder Ejecutivo de Jujuy designó al abogado Carlos Ariel Gil Urquiola como secretario de Seguridad Pública a cargo del Ministerio de Seguridad. El acto protocolar de asunción tendrá lugar hoy en horas de la tarde.

 

