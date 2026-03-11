18°
Monterrico
femicidio de Tamara Soledad Fierro
PALPALÁ
Alerta Amarilla
Santa Mama Antula
San Pedro de Jujuy
educación
Ministerio de Educación
Ejesa
tránsito
Monterrico
Información general

Tránsito cortado en Avenida Savio

Debido a las intensas lluvias, las calles de la ciudad se vieron afectadas con gran acumulación de agua.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 09:36

Por parte de la policía de la provincia de Jujuy informan el corte momentáneo a media calzada de la Avenida General Savio. Solo el carril rápido de encuentra habilitado, producto de las lluvias en la madrugada.

La medida fue comunicada por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy, que dispuso desvíos y controles preventivos para resguardar la seguridad de los conductores.

El corte se registra en sentido norte–sur de la Avenida General Savio, a la altura de la estación de servicio YPF.

Ante esta situación, el tránsito está siendo desviado por la Avenida Riobamba, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución por ese sector mientras continúe la medida preventiva.

