Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Ministerio de Salud de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Humahuaca
Monterrico
femicidio de Tamara Soledad Fierro
PALPALÁ
Alerta Amarilla
Santa Mama Antula
San Pedro de Jujuy
PERICO

Perico: reventó una válvula de gas en el barrio 19 de Junio

El incidente ocurrió en el acceso principal al barrio y movilizó de urgencia a personal de Naturgy, Defensa Civil y Bomberos de la Policía.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 08:31

El barrio 19 de Junio de Perico vive momentos de tensión, luego de que se produjera la rotura de una válvula de gas en el acceso principal a la comunidad. La situación fue calificada por las autoridades como "extremadamente peligrosa", lo que activó de inmediato un operativo de emergencia con múltiples fuerzas desplegadas en el lugar.

Personal especializado de la empresa Naturgy ya se encuentra trabajando en la zona para intentar sellar la fuga, mientras que efectivos de Defensa Civil y Bomberos de la Policía acordonaron el área y evalúan la evolución del escape de gas. Como medida de prevención, una persona que reside en las cercanías del siniestro fue atendida por el Same Perico, aunque no se precisó su estado de salud ni si debió ser trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades solicitaron a los vecinos del barrio que permanezcan en sus hogares y no circulen por la zona hasta nuevo aviso, con el objetivo de evitar riesgos innecesarios mientras se desarrollan las tareas de control. 

El barrio 19 de Junio se encuentra ubicado del otro lado del puente de la ruta 66, en un sector cercano a la zona rural de El Cadillal. 

