La Policía recuperó tres camionetas robadas

Tres camionetas de alta gama, sustraídas en la ciudad de Buenos Aires durante los últimos días de febrero, fueron recuperadas en el municipio de Challapata, en el departamento de Oruro, Bolivia. Los vehículos se encontraban a 600 kilómetros del límite fronterizo entre ambas naciones.

El operativo, que permitió dar con los rodados, estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de La Quiaca, la Brigada de Investigaciones de esa ciudad, Gendarmería Nacional, la Policía y la Fiscalía de Bolivia.

Gracias al trabajo conjunto entre estas instituciones, se logró recuperar los tres vehículos de alta gama y detener a dos personas de nacionalidad boliviana.

Los rodados, cuyo robo fue denunciado en Buenos Aires el 23 y 24 de febrero, ingresaron de manera ilegal a Bolivia y fueron trasladados a Challapata con fines de comercialización. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que otra de las camionetas fue interceptada cuando tenía como destino la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el fiscal del MPA local, Alberto Mendivil, explicó: “Recibimos la notificación del robo e inmediatamente nos comunicamos con nuestros pares de Bolivia. El recupero de las camionetas es el resultado de las pesquisas realizadas entre las fuerzas y fiscalías”.

Y agregó: “Los vehículos cruzaron hacia Bolivia por pasos ilegales y estaban a 600 kilómetros de la frontera entre La Quiaca y Villazón. La investigación continúa para determinar si se trata de una banda que opera con este modus operandi”.

El recupero de los vehículos, una Toyota y dos Ford Ranger, se produjo el pasado viernes 6 de marzo en territorio boliviano. Del operativo participaron fuerzas de seguridad de Bolivia y efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca.

Posteriormente, se cumplieron todas las diligencias de rigor para que la Fiscalía de Bolivia, en el paso internacional “Horacio Guzmán”, realizara la entrega formal de las camionetas a su par de La Quiaca. De esta manera, los vehículos pudieron ser restituidos a sus respectivos dueños, quienes ya habían sido notificados y estaban expectantes por recuperar lo suyo.

Por último, el fiscal Mendivil volvió a destacar la labor mancomunada y el accionar de las diferentes instituciones en la frontera para lograr resolver este tipo de delitos complejos.

Reducidas a menor valor

Por su parte, el jefe de frontera policial, Erick Revollo Torres, indicó a nuestro medio que la Fiscalía de Bolivia aprehendió a dos personas que estaban a cargo de los vehículos. Ambos son oriundos de ese país y alegaron haber comprado las camionetas sin la documentación correspondiente. Los dos sujetos serán imputados por el “delito de receptación”, es decir, por adquirir cosas que fueron obtenidas mediante un ilícito.

El jefe policial también detalló que las tres camionetas tenían en Bolivia un valor cercano a los 200 mil dólares, un monto menor al que alcanzan en el mercado legal.

Para finalizar, sostuvo que “este tipo de tareas conjuntas es una forma de dar solución a un viejo problema en la frontera, utilizada como zona de paso y traslado de vehículos argentinos robados hacia otros departamentos bolivianos”.