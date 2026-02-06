16°
ORGULLO JUJEÑO

Wara Calpanchay fue distinguida tras su consagración en Cosquín

La joven artista recibió la declaración de interés cultural en reconocimiento a su destacada participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

Viernes, 06 de febrero de 2026 22:20

La Secretaría de Cultura de la Provincia entregó la Declaración de Interés Cultural a la joven artista jujeña Wara Calpanchay, en reconocimiento a su destacada participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde obtuvo el Premio Revelación Cosquín 2026.

Nacida en Susques, la cantante se presentó por primera vez en el escenario mayor “Atahualpa Yupanqui”, uno de los más emblemáticos del país, y logró cautivar al público y al jurado por la originalidad y proyección de su propuesta artística dentro del folklore argentino.

El reconocimiento provincial destaca no solo su talento, sino también el aporte cultural que representa para Jujuy, llevando la identidad andina a uno de los festivales más importantes de la música popular nacional.

 

