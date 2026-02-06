Anuncian nuevos cortes de luz por trabajos de mantenimiento

La empresa distribuidora de energía eléctrica informó que realizará interrupciones programadas del servicio en diferentes localidades de Jujuy, con el objetivo de llevar adelante tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

Las interrupciones se desarrollarán de la siguiente manera:

Sábado 7 de febrero en la localidad de Humahuaca de 09:00 a 11:00 horas en el barrio 23 de Agosto (entre calles H. Carrillo, 2 de Marzo, Juan Cáceres y Éxodo Jujeño, y zonas cercanas), se efectuará mantenimiento en un transformador para mejorar la seguridad del servicio eléctrico.

Domingo 8 de febrero de 08:00 a 14:00 horas en el barrio San Pedrito, se realizarán trabajos en la red eléctrica por una obra en la zona, incluyendo desplazamiento de línea, cambio de estructuras y despeje arbóreo para reforzar la seguridad del servicio.

Lunes 9 de febrero de 08:00 a 13:00 horas en el barrio Los Huaicos, se realizarán tareas de despeje arbóreo para optimizar la calidad del servicio.

También se realizarán trabajos de mantenimiento en el barrio Alto Comedero de 09:00 a 10:00. Se llevará adelante mantenimiento en un transformador con ajustes de tensión para mejorar la estabilidad del suministro.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias y recordaron que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas.