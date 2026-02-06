Gran cierre para la exitosa Global Game Jam Jujuy 2026

Concluyó la Global Game Jam Jujuy 2026, cuyo acto de cierre se cumplió en el Auditorio de la Ciudad de las Artes, con una jornada dedicada a la presentación de los proyectos seleccionados, el showcase de los videojuegos desarrollados durante la jam y una serie de actividades especiales abiertas al público.

En la ocasión, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la importancia estratégica de este tipo de iniciativas para el desarrollo productivo de la provincia: "La Global Game Jam demuestra que en Jujuy hay talento, creatividad y capacidad para integrarse a una industria global que genera empleo, innovación y oportunidades. Desde el Estado acompañamos estos espacios porque creemos en el conocimiento como motor de desarrollo", expresó el ministro, quien estuvo acompañado por su par de Hacienda, Federico Cardozo.

A nivel mundial, la Global Game Jam 2026 se desarrolló de manera simultánea en 809 sedes distribuidas en 94 países, reuniendo a más de 36.000 personas que, durante un mismo fin de semana, crearon cerca de 4.700 videojuegos. En ese escenario global, Jujuy participó con una sede oficial, integrándose a la red internacional de creación colaborativa. Y aunque los números globales impresionan, el impacto cobra una dimensión particular al observar los resultados a nivel provincial.

En Jujuy, la Global Game Jam 2026 reunió a 110 participantes, quienes trabajaron en equipos interdisciplinarios y desarrollaron 16 videojuegos publicados. La participación alcanzó a 10 departamentos de la provincia, lo que representa más del 56% del territorio provincial, consolidando un alcance federal que permitió conectar talentos, ideas y miradas de distintos puntos de Jujuy.

La directora provincial de Servicios Basados en el Conocimiento, Belén Castro, resaltó este aspecto: "Estos datos reflejan que la economía del conocimiento puede desarrollarse con una lógica verdaderamente federal. La Global Game Jam es una experiencia formativa que genera comunidad, redes y oportunidades concretas para el desarrollo de proyectos sostenidos en el tiempo", señaló.

El cierre contó además con la participación destacada de Alejandro Isparaguirre, referente internacional del sector, quien compartió su experiencia y visión sobre el desarrollo de videojuegos, las trayectorias profesionales dentro de la industria y la importancia de la construcción de proyectos a largo plazo, aportando una mirada estratégica y motivadora para quienes formaron parte de la jam.

En términos comparativos, la participación jujeña representó aproximadamente el 0,30% de los participantes globales y el 0,34% de los videojuegos creados a nivel mundial, con 16 producciones sobre un total cercano a 4.700. Cifras que adquieren relevancia al tratarse de un evento con presencia en casi cien países. De este modo, Jujuy no solo participó: produjo, creó y se hizo visible en el escenario global. La Global Game Jam 2026 reafirma que la innovación, la creatividad y el desarrollo de videojuegos no son patrimonio exclusivo de grandes centros, sino una construcción colectiva, distribuida y profundamente local.

En ese entramado mundial, Jujuy se consolida como un nodo activo, con impacto real en la formación de talentos, la producción creativa y la articulación territorial. "Lo que pasó este fin de semana no fue solo una jam: fue comunidad, fue aprendizaje y fue futuro en construcción", enfatizó Castro.