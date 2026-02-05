Por los corsos, el transporte urbano cambiará recorridos

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la población en general y a los usuarios del transporte urbano de pasajeros en particular, que por llevarse a cabo los próximos días sábado 7 y domingo 8 de febrero, los tradicionales corsos sobre avenida Forestal del barrio Alto Comedero, se dispuso que líneas de colectivos modifiquen su recorrido llegando al lugar del evento donde las paradas estarán debidamente identificadas.

Asimismo, informaron que las modificaciones se realizarán a partir de las 16 y se extenderán hasta la finalización del corso.

Las líneas de transporte con recorrido hasta la avenida Forestal son: Empresa El Urbano, línea 48 (interbarrial) ida por avenida Snopek, La Mendieta, El Chalicán, avenida Forestal y recorrido habitual. Regreso por avenida Forestal, El Chalicán, avenida Yuto, avenida Snopek y recorrido habitual.

Empresa San Jorge, línea 1 ida por avda Forestal, Aguas Calientes, avda Yuto, El Palmar, La Mendieta, El Chalicán, avda Forestal y recorrido habitual. Y líneas 7 y 45 ida por avda Yuto, El Palmar, La Mendieta, El Chalicán, avda Yuto y recorrido habitual.

De la misma manera, se informa que se producirán cortes de tránsito, cercando al lugar del evento, a partir de las 16, prohibiéndose la circulación vehicular en avenida Forestal desde Aguas Calientes hasta El Chalicán y avenida Snopek desde avenida Yuto hasta Tte Bolsán, también y el sentido de circulación de avenida Yuto, será desde El Chalicán hacia Snopek.

En lo que respecta a los cortes de tránsito se realizarán en: avda Forestal y El Palmar, avda Snopek y Yuto, avda Yuto y El Arenal, Mina 9 de Octubre y Yuto, avda Forestal y El Chalicán, avda Snopek y Tte 1° Bolsán y Tte Nivoli y Tte1° Bolsán.

A tal fin se instalará la señalización correspondiente y se apostará personal del cuerpo de inspectores, instruyendo a los señores conductores por lo que se solicita prestar especial atención.