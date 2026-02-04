En Calilegua ya se pueden gestionar turnos por Whatsapp

Desde esta semana se pueden solicitar por Whatsapp turnos para especialidades y estudios complementarios en el hospital de Calilegua. Igualmente sigue disponible la gestión a través del Call Center de Salud 0800 777 7711, de lunes a viernes en el horario de 7 a 19.

El sistema de turnos a través de mensajería de Whatsapp se inició en el sistema público provincial a fines de noviembre de 2024. La estrategia está disponible en el Centro de Especialidades Sur (CES)/ hospital Snopek de Alto Comedero y en los hospitales "Guillermo Paterson", de San Pedro; "Arturo Zabala", de Perico; "Wenceslao Gallardo", de Palpalá; "Oscar Orías", de Libertador; "Néstor Sequeiros", "Pablo Soria" y "San Roque" de la capital jujeña; "Nuestra Señora del Carmen", de El Carmen; "Presbítero Zegada", de Fraile Pintado; "San Miguel", de Yuto; "San Isidro Labrador", de Monterrico; y desde esta semana en el nosocomio de Calilegua.

Con la incorporación de hospitales de la red pública a la modalidad de gestión de turnos vía Whatsapp, el Ministerio de Salud apunta a reducir tiempos de espera y minimizar los trámites presenciales, respondiendo a los ejes de descentralización y accesibilidad de los servicios del Plan Estratégico de Salud II y en línea con la modernización del Estado provincial.

Cómo pedir un turno

Para solicitar un turno vía Whatsapp en el hospital de Calilegua se debe agendar el número 388 4567025; iniciar el chat con el hospital siempre de lunes a viernes de 6.30 a 14.

Tras escribir y enviar un mensaje, se recibe la siguiente respuesta automática del sistema dentro del horario de atención: "íBienvenido/a al Centro de Gestión de Pacientes del Ministerio de Salud de Jujuy! Seré tu asistente virtual. Para solicitar turno, por favor ingrese al enlace correspondiente a su hospital".

En ese mensaje se debe tocar la dirección web que corresponde al hospital donde se solicita turno, en este caso https://hcalilegua.oloapp.site/. A continuación, se abrirá en el dispositivo una nueva ventana.

Esto puede tomar unos minutos según la conexión a Internet. Allí se lee el siguiente mensaje: "Gestión de turnos del Hospital de Calilegua. Seleccione la operación que desea realizar" y se debe tocar uno de los botones disponibles, ya sea solicitar turno, reprogramar turno, cancelar turno o nuevo control.

La persona debe seguir los pasos correspondientes ingresando uno a uno los datos que se solicitan como documento nacional de identidad, nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, domicilio real y tipo de turno requerido. En este punto, se debe elegir la especialidad que se requiere.

Aquí, el sistema envía un resumen de datos ingresados que la persona puede chequear y el siguiente mensaje: "Por favor, espera mientras derivamos tu solicitud a un operador. Gracias por tu tiempo".

En ese momento se inicia la conversación con un operador que verificará la disponibilidad del turno e informará el día y horario de atención.

Se aclaró que el mencionado número de teléfono del hospital de Calilegua solo recibe y responde mensajes escritos por Whatsapp en el horario de atención correspondiente. No recibe llamadas ni otro tipo de contacto. Tras enviar un mensaje, se debe esperar la respuesta automática en el horario de atención. Realizado un primer pedido de turno por Whatsapp, cada persona podrá realizar gestiones posteriores ingresando directamente desde el enlace web del hospital de Calilegua que figura en la conversación previamente establecida.

La solicitud de turno no será posible cuando la persona no figure ingresada en el registro histórico del sistema público, por lo que deberá acudir con la documentación al hospital más próximo al domicilio para continuar con las gestiones.

La solicitud de turno por Whatsapp para la atención en el hospital de Calilegua puede realizarse para las especialidades de Medicina general, Nutrición, Obstetricia, Odontología, Psicología y Servicio Social. También para dos prácticas y/o estudios de Fisioterapia y Fonoaudiología.

