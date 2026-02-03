Piden que se impugne decisión de interventores del PJ jujeño

Ayer se realizó una conferencia de prensa de la senadora Carolina Moisés, en la cual, junto a Carlos de Aparici, brindó detalles sobre las acciones que tomaron ante la decisión de los interventores del Partido Justicialista - Distrito Jujuy de suspender las elecciones internas y a más de 300 afiliados.

Al respecto, de Aparici explicó: "Hemos presentado una reclamación de impugnatoria ante el Juzgado Federal con competencia electoral de el provincia de Jujuy, en la que se denuncia la ilegitimidad de la decisión de los interventores, la desviación de la función y de la naturaleza de la función que tenían, ya que se han convertido en aquellos que toman las decisiones políticas y eso es algo que tenemos que hacer exclusivamente nosotros, los afiliados en la provincia; nadie tiene que venir a meterse en nuestra propia vida política", remarcó.

También agregó que "hemos presentado un recurso de revocatoria ante los propios interventores, con apelación en subsidio ante la justicia federal, y seguiremos en la semana trabajando en otras acciones".

Por su parte la senadora Moisés afirmó que "queremos decirle a todos los afiliados y a todos los peronistas que nuestra tarea es defenderlos, es garantizar la participación de todos los militantes que llevan más de veinticinco años sin poder elegir a las autoridades partidarias, sin poder elegir a sus candidatos para los cargos electivos y esta distorsión que se dio en una larga historia de fracasos".

La legisladora nacional continuó diciendo: "En este punto creo que lo que pasó la semana pasada es un acto de cobardía total y este es un mamarracho jurídico además de un error político, al punto de hacer una resolución en la cual suspenden el proceso electoral y también a más de trescientos compañeros y compañeras. Lo que estamos buscando con esto es recuperar nuestra institución política, en este caso el Partido Justicialista, y queremos recuperar el normal desenvolvimiento institucional de ese partido de cara a la acción de los interventores que hace muchísimo tiempo que no vienen a la provincia, y que se sienten con autoridad de decirnos a nosotros los jujeños, cómo tenemos que manejar nuestro peronismo".