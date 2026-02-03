Jujuy tuvo un fuerte repunte de venta de motos en el NOA

Los patentamientos de motovehículos en enero mostraron en Jujuy una señal positiva para el sector tras cerrar un 2025 con una marcada desaceleración que a más de un comerciante hizo preguntarse sobre la evolución del consumo.

El año pasado se patentaron en la provincia 7.069 motos, apenas un 1,5% más que en 2024, un crecimiento casi nulo si se lo compara con el resto de las provincias del NOA. Pero este año comenzó liderando la región.

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) detalló que Jujuy registró un crecimiento mensual en enero del 17,1%, superando ampliamente a las provincias de la región.

La Rioja marcó un repunte del 8,8%, Salta del 6,7%, Tucumán del 1,4% y por el contrario Santiago del Estero obtuvo movimientos a la baja habiendo patentado un 21,7% menos que el mes anterior.

Estos indicios de recuperación provincial, al igual que a nivel nacional, reavivan las expectativas en el sector de cara a un año que recién empieza.

Modelos más vendidos

En lo que respecta a los modelos más patentados en el país, la Honda Wave 110, continua en el primer puesto con 6.802 unidades en enero, seguida por la Gilera Smash, con 5.857, en el segundo escalón.

La novedad fue que la Motomel B110 retomó la tercera posición, con 4.693 unidades, superando a la Keller KN 110-8, que con 4.057 bajo un escalón, en un duelo que viene muy parejo en los últimos meses.

Y al igual que en noviembre y diciembre, la Corven Energy 110 by Corven, con 4.020 unidades se mantuvo en el quinto puesto en enero.

Enero de 2026 registró el mejor arranque en ocho años

HONDA WAVE 110 | EL MODELO MÁS ELEGIDO E HÍSTÓRICO LÍDER EN EL MERCADO.

El sector de los motovehículos en Argentina comenzó el 2026 con una fuerza que no se veía desde hace casi una década.

Durante el primer mes del año, los patentamientos alcanzaron cifras récord que confirman una tendencia de recuperación sólida y un cambio en los hábitos de movilidad de los argentinos, quienes siguen volcándose masivamente a las dos ruedas.

Según los datos relevados por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el mes cerró con 68.383 unidades patentadas. Esta cifra representa un salto del 15,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, consolidando este inicio como el más exitoso para el sector desde enero de 2018.

Según el sitio Ámbito Financiero, este volumen no solo supera los registros interanuales, sino que también marca un crecimiento del 13,1% respecto a diciembre de 2025.

Radiografía nacional

El informe de Acara también permitió observar cómo se distribuyó el consumo a lo largo y ancho del país. La provincia de Buenos Aires lideró con holgura, concentrando el 33,5% del total nacional con casi 23.000 unidades. Sin embargo, el interior mostró números muy dinámicos: Santa Fe y Córdoba ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente, seguidas por Tucumán y Chaco, así lo consignó el sitio web Cholilaonline.ar.

Este fenómeno se explica principalmente por el uso de la motocicleta como una herramienta de trabajo y una alternativa económica frente al transporte público. El mercado de scooters y motocicletas convencionales dominó casi la totalidad de las operaciones, dejando un margen menor para cuatriciclos y otros vehículos especiales.

Con este impulso inicial, las proyecciones para el resto de 2026 son optimistas, siempre y cuando se mantengan las opciones de financiación que han permitido a miles de argentinos acceder a su primera unidad en este arranque de año.

Los créditos más activos son del Banco Nación, que cuenta con una línea más amplia para comprar a largo plazo, mientras que, en otras entidades bancarias, se puede recurrir a los préstamos personales.