Subsecretario del Sínodo de los Obispos en la asamblea

La XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral de la Diócesis de Jujuy se realizará el sábado 7 de marzo, a partir de las 8, en el polideportivo del Colegio Del Salvador. Están invitadas a participar todas las comunidades parroquiales y fieles en general al espacio de encuentro, oración y discernimiento común.

Acompañarán con su reflexión y servicio monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos y el presbítero Ariel Zottola, junto a la Pastoral Juvenil y Vocacional.

En la invitación diocesana se destacó que "será una jornada para renovar juntos nuestro compromiso: todos somos misión, todos somos Iglesia".

Pidieron a los asistentes llevar su taza personal para el desayuno.

Luis Marín de San Martín nació el 21 de agosto de 1961 en Madrid (España), hizo sus votos solemnes en la Orden de San Agustín el 1 de noviembre de 1985. Ordenado sacerdote el 4 de junio de 1988, obtuvo el doctorado en Sagrada Teología en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. En el 2021 el Papa Francisco lo nombró subsecretario del Sínodo de los Obispos junto a la hermana francesa Nathalie Becquart.