Misas de Acción de Gracias

La parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la calle Juana Manuela Gorriti y Párroco Marshke, está conmemorando en el 2026 los 90 años de la bendición y primera misa en el templo, que se realizó el 4 de octubre de 1936.

En ese contexto continúan los festejos, hoy a las 20 la comunidad compartirá la santa misa de acción de gracias por el 32º aniversario de ordenación sacerdotal del padre Miguel Cáceres en la sede parroquial y el sábado 28 celebrarán el cumpleaños del presbítero también con la Eucaristía de Acción de Gracias a las 20.

Mientras que en el tiempo cuaresmal mañana viernes se hará la reflexión sobre los 7 Dolores de María partiendo a las 19 desde el Cementerio del Rosario y a las 20 se oficiará la santa misa en el Mercado de Concentración y Abasto de la avenida Almirante Brown.