22°
26 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cazzu en Jujuy
Adep
Gastón Remy
Registro del automotor
Carnaval de Flores
Último Primer Día
Norte Grande Argentino
Humahuaca
Parroquia Santa Teresita
Cazzu en Jujuy
Adep
Gastón Remy
Registro del automotor
Carnaval de Flores
Último Primer Día
Norte Grande Argentino
Humahuaca
Parroquia Santa Teresita

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Parroquia Santa Teresita

Misas de Acción de Gracias

Hoy se cumplen 32 años de ordenación del padre Miguel Cáceres.

Jueves, 26 de febrero de 2026 00:02
EL TEMPLO EN 1936

La parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la calle Juana Manuela Gorriti y Párroco Marshke, está conmemorando en el 2026 los 90 años de la bendición y primera misa en el templo, que se realizó el 4 de octubre de 1936.

En ese contexto continúan los festejos, hoy a las 20 la comunidad compartirá la santa misa de acción de gracias por el 32º aniversario de ordenación sacerdotal del padre Miguel Cáceres en la sede parroquial y el sábado 28 celebrarán el cumpleaños del presbítero también con la Eucaristía de Acción de Gracias a las 20.

Mientras que en el tiempo cuaresmal mañana viernes se hará la reflexión sobre los 7 Dolores de María partiendo a las 19 desde el Cementerio del Rosario y a las 20 se oficiará la santa misa en el Mercado de Concentración y Abasto de la avenida Almirante Brown.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD