El futuro de Argentina se define en el Norte Grande

En un evento de escala global titulado Diálogo con el Comité de Seguimiento de América Latina: Enfoque en el Gran Chaco Americano, el Norte Grande argentino (NG) realizado el 24 de febrero se posicionó como el eje central del debate sobre el desarrollo sostenible. Organizado por el Comité Económico y Social Europeo y Redes Chaco, el encuentro sirvió de plataforma para la presentación internacional de "Argentina Sustentable. El Norte Grande", una obra monumental de 500 páginas que busca desmitificar los "falsos dilemas" del país.

El Norte Grande no es solo una unidad geográfica; es el motor de recursos más crítico de la Argentina actual. Según explican Alejandro Brown y Estefanía Sánchez Cuartielles, de la Fundación ProYungas (editora de la obra junto a Ediciones del Subtrópico), la región representa el 30% del territorio nacional y alberga al 20% de la población. En esta región, coexisten importantes superficies productivas, con grandes espacios silvestres y la mayor densidad y diversidad indígena de Argentina. El 82% de la expansión agropecuaria y forestal ocurre en el Norte Grande y además es donde se localizan materiales estratégicos como el litio, fundamental para la transición energética global. Sin embargo, estos valores productivos conviven con los peores indicadores sociales del país, como pobreza, indigencia, NBI, acceso a agua potable, salud y empleos formales. Además, esta región alberga el 70% de los bosques nativos, más del 80% de la biodiversidad y más del 40% de los humedales y ríos del país. Sin duda una tierra de profundos contrastes.

El libro presentado, fue financiado por la Unión Europea a través del proyecto Impacto Verde, sostiene una tesis audaz: la conservación ambiental y la inclusión social no son enemigas de la producción, sino sus aliadas necesarias para acceder a los mercados globales más exigentes.

"El Norte Grande es una pieza clave para posicionar a Argentina como una región donde se produce, se conserva la naturaleza y se incluye a nuestra sociedad. No es uno u otro; ese es el falso dilema que este libro aborda y desmitifica", señalaron Brown y Sánchez Cuartielles.

La portada de la obra -una barcaza navegando un río custodiado por selva cerrada- funciona como la metáfora. El desarrollo exportador y la integración territorial están intrínsecamente ligados a la salud de los ecosistemas que los sostienen.

Construcción colectiva

Lo que distingue a esta publicación es su polifonía. En sus páginas convergen las voces de más de 100 autores provenientes de comunidades indígenas (la región tiene la mayor densidad y diversidad indígena del país), del sector científico y académico, de productores agroindustriales y mineros, del sector público y organismos internacionales.

Tras su debut internacional, el libro tendrá su presentación oficial en el país durante la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en mayo, donde se espera que los autores profundicen en temas como el corredor bioceánico, los riesgos climáticos y el turismo sustentable.