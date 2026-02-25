Teseira: “Se garantizó contexto óptimo para dictado de clases”

El Gobierno de Jujuy ratificó su compromiso con el derecho a la educación y garantizó el contexto óptimo para el dictado de clases este año, con la realización de mesas técnicas y paritarias anticipadas al inicio del ciclo lectivo, tareas finales de mantenimiento y desmalezado en establecimientos educativos y respuestas a demandas históricas.

En ese sentido se expresó la ministra de Educación, Daniela Teseira, destacando la determinación de dar soluciones efectivas a la comunidad educativa en su conjunto. Al respecto, resaltó la decisión del Poder Ejecutivo de aumentar el premio por presentismo, para reconocer a los educadores y, en simultáneo, afrontar una realidad como el alto ausentismo docente.

"Tenemos un número muy elevado de ausentismo docente, mucho más elevado que años anteriores. Lo determinamos con Reconocimiento Médico y es un porcentaje muy grande", apuntó Teseira, agregando que debido a ello y con el objetivo de garantizar el dictado de las clases, se estableció un incremento del 50% en el concepto de presentismo.

Por otra parte, la ministra de Educación hizo mención a la decisión política del sostenimiento del pago del incentivo docente por parte del Gobierno de Jujuy, como reconocimiento a un requerimiento histórico del sector que agrupa a maestros y profesores y ante la quita efectuada por el Gobierno nacional. "Hace un buen tiempo que Nación no se hace cargo de los incentivos docentes y este Gobierno está dando respuesta", destacó.

Asimismo, se refirió al compromiso del Ejecutivo con el sostenimiento de los puestos de trabajo de los docentes, en el marco de una caída mundial de la natalidad que repercute de forma directa en la baja de la matrícula educativa. "Tenemos una considerable baja de natalidad que nos permite evaluar y proyectar qué vamos a hacer", indicó Teseira, y sostuvo que "a fin de dar la estabilidad laboral" se trabaja en la elaboración de un proyecto de parejas pedagógicas o duplas pedagógicas para asegurar la continuidad laboral de los educadores y dar respuesta a las necesidades áulicas.

En ese sentido, agregó que actualmente se registran más de 570 docentes en disponibilidad en las escuelas secundarias a quienes el Gobierno de Jujuy continúa abonando el sueldo en la condición "frente al alumno, pero el docente no está frente al alumno".

"Quiero que todos esos docentes en disponibilidad vuelvan al aula. Estamos haciendo un análisis de cuál es el perfil del docente para que pueda acompañar como dupla pedagógica a otro docente", concluyó la ministra.

Partidas de nacimiento

Ante la alta demanda de partidas de nacimiento por el inicio del ciclo lectivo, el Registro Civil de Jujuy dispuso la apertura de sus oficinas en turno tarde hoy y mañana. Es así que las oficinas de Perico, Monterrico, Libertador, Humahuaca, La Quiaca, Barrio Ledesma y Alto Comedero I atenderán de manera excepcional de 14.30 a 18.30, exclusivamente para ese trámite. Asimismo, se realizará un operativo especial de emisión de partidas de nacimiento hoy y mañana en Palpalá, de 9 a 16, con atención por orden de llegada, presentación de DNI y un costo de $4.000 por acta.

Se recordó que las partidas también pueden solicitarse online a la web registrocivil.jujuy.gob.ar.