27°
24 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Medicina
El tiempo en Jujuy
Paso de Jama
web
Ciclo de Entrevistas
robo
LLA
Nuevo Régimen Penal Juvenil
La Quiaca
El tiempo en Jujuy
Medicina
El tiempo en Jujuy
Paso de Jama
web
Ciclo de Entrevistas
robo
LLA
Nuevo Régimen Penal Juvenil
La Quiaca
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Tarde de martes con alerta amarilla por fuertes tormentas

Se esperan lluvias intensas y tormentas para la tarde-noche.

Martes, 24 de febrero de 2026 17:23
VIENTOS FUERTES ANUNCIAN LA LLEGADA DE LA LLUVIA

Para la tarde- noche de este martes 24 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que rige una alerta amarilla por  fuertes tormentas en las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara.

Según el organismo nacional, durante la tarde se anticipan temperaturas máximas de 28°C , con tormentas fuertes hasta la noche y probabilidades de precipitaciones que oscilan entre el 40% y el 70%.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas intensas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD