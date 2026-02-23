21°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Marcelo Gallardo
educación
La opinión
Gran Hermano
Entrevista de El Tribuno de Jujuy
Grupo “El Hormiguero Docente”
Marcelo Gallardo
educación
La opinión
Gran Hermano
Entrevista de El Tribuno de Jujuy
Grupo “El Hormiguero Docente”

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Grupo “El Hormiguero Docente”

"El 98% de los docentes rechazan la oferta salarial"

Lo reveló una encuesta realizada por el grupo "El Hormiguero Docente" al consultar sobre la propuesta del 10%.

Emiliano Saavedra
Lunes, 23 de febrero de 2026 23:45
HORMIGUERO DOCENTE | BUSCA VISIBILIZAR SUS RECLAMOS SALARIALES.

La provincia de Jujuy se encuentra en un punto de ebullición laboral, con el sector docente alzando su voz de manera unánime en rechazo a la última propuesta salarial del gobierno. Una encuesta realizada por el colectivo "El Hormiguero Docente" ha revelado que un contundente 98% de los educadores jujeños considera inaceptable la oferta de un "mísero 10% de incremento salarial", a pagarse en cuatro cuotas. Este resultado no solo evidencia un profundo malestar, sino que también señala un fuerte respaldo a la adopción de medidas de fuerza contundentes para visibilizar sus reclamos.

La encuesta, que contó con 681 participantes, revela varios puntos clave: Rechazo a la oferta. Un 98,6% considera que la propuesta oficial no satisface las necesidades del sector. Reclamos salariales: El 61,2% exige una recomposición del 70% perdido desde diciembre de 2024. Salario y canasta básica: El 68% de los encuestados sostiene que el salario debe superar la canasta básica, actualmente de $1.378.637. Credibilidad del gobierno: Un 96,8% no confía en el relato oficial que habla de "esfuerzo", sugiriendo que existen recursos disponibles pero falta voluntad política. Condiciones laborales: Un 98,6% exige el reconocimiento de insalubridad, mientras que el 68,5% considera que el régimen de presentismo afecta negativamente a la salud de los docentes.

Unidad gremial

La encuesta revela un fuerte apoyo a medidas de fuerza, con un 68,9% de los docentes a favor de un paro indeterminado y un 52,1% proponiendo que esta medida se implemente en el no inicio de clases. Además, el 97,7% pide asambleas escolares y zonales para hacer escuchar sus voces, evidenciando una crisis de representación gremial.

Voces de los docentes

Las frases representativas de los aportes cualitativos de los docentes reflejan la desesperación y la firmeza de sus reclamos:

Salarios: "El sueldo debe superar a la canasta básica. No se llega a fin de mes".

Condiciones laborales: "Un docente para 25 estudiantes es muy complicado, más con los niños con integración".

Democracia gremial: "Exigir inmediata elección de la nueva CD y expulsar a quienes no nos representan".

Unidad: "La unión hace la fuerza. Si todos nos unimos lograremos cobrar mejor".

Medidas de fuerza: "Paro por tiempo indeterminado. No volver a clases si no nos escuchan".

Reconocimiento: "El gobierno jamás ha ocupado el lugar de un docente, nos quieren convertir en máquinas".

Comunicación: "Usar todos los medios de difusión para que la sociedad escuche".

La situación en Jujuy es un claro reflejo de la lucha docente por reconocimiento y dignidad. Con un mandato firme de sus bases, los docentes están decididos a ser escuchados y a luchar por sus derechos. La exigencia es clara: recomposición salarial, reconocimiento de insalubridad y democracia gremial. La unidad provincial y multisectorial se presenta como el camino hacia un futuro laboral más justo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD