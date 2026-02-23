"El 98% de los docentes rechazan la oferta salarial"

La provincia de Jujuy se encuentra en un punto de ebullición laboral, con el sector docente alzando su voz de manera unánime en rechazo a la última propuesta salarial del gobierno. Una encuesta realizada por el colectivo "El Hormiguero Docente" ha revelado que un contundente 98% de los educadores jujeños considera inaceptable la oferta de un "mísero 10% de incremento salarial", a pagarse en cuatro cuotas. Este resultado no solo evidencia un profundo malestar, sino que también señala un fuerte respaldo a la adopción de medidas de fuerza contundentes para visibilizar sus reclamos.

La encuesta, que contó con 681 participantes, revela varios puntos clave: Rechazo a la oferta. Un 98,6% considera que la propuesta oficial no satisface las necesidades del sector. Reclamos salariales: El 61,2% exige una recomposición del 70% perdido desde diciembre de 2024. Salario y canasta básica: El 68% de los encuestados sostiene que el salario debe superar la canasta básica, actualmente de $1.378.637. Credibilidad del gobierno: Un 96,8% no confía en el relato oficial que habla de "esfuerzo", sugiriendo que existen recursos disponibles pero falta voluntad política. Condiciones laborales: Un 98,6% exige el reconocimiento de insalubridad, mientras que el 68,5% considera que el régimen de presentismo afecta negativamente a la salud de los docentes.

Unidad gremial

La encuesta revela un fuerte apoyo a medidas de fuerza, con un 68,9% de los docentes a favor de un paro indeterminado y un 52,1% proponiendo que esta medida se implemente en el no inicio de clases. Además, el 97,7% pide asambleas escolares y zonales para hacer escuchar sus voces, evidenciando una crisis de representación gremial.

Voces de los docentes

Las frases representativas de los aportes cualitativos de los docentes reflejan la desesperación y la firmeza de sus reclamos:

Salarios: "El sueldo debe superar a la canasta básica. No se llega a fin de mes".

Condiciones laborales: "Un docente para 25 estudiantes es muy complicado, más con los niños con integración".

Democracia gremial: "Exigir inmediata elección de la nueva CD y expulsar a quienes no nos representan".

Unidad: "La unión hace la fuerza. Si todos nos unimos lograremos cobrar mejor".

Medidas de fuerza: "Paro por tiempo indeterminado. No volver a clases si no nos escuchan".

Reconocimiento: "El gobierno jamás ha ocupado el lugar de un docente, nos quieren convertir en máquinas".

Comunicación: "Usar todos los medios de difusión para que la sociedad escuche".

La situación en Jujuy es un claro reflejo de la lucha docente por reconocimiento y dignidad. Con un mandato firme de sus bases, los docentes están decididos a ser escuchados y a luchar por sus derechos. La exigencia es clara: recomposición salarial, reconocimiento de insalubridad y democracia gremial. La unidad provincial y multisectorial se presenta como el camino hacia un futuro laboral más justo.