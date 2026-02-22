Domingo con alerta amarilla en una parte de la provincia

La ciudad de San Salvador de Jujuy amanecerá este sábado con cielo tormentoso y una temperatura estimada de 20 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40 y el 70 por ciento, con vientos del sudoeste que se desplazarán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Las condiciones de humedad alcanzarán el 78 por ciento, lo que generará visibilidad reducida en distintos puntos de la ciudad.

Pronóstico extendido

Para la tarde, se espera que el cielo continúe con tormentas aisladas, mientras que los vientos del sector sudoeste incrementarán su intensidad, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura máxima prevista para esta franja horaria es de 22 grados.

Durante la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 20 grados, y los vientos retomarán velocidades bajas, de entre 0 y 2 km/h. La probabilidad de lluvia se mantendrá en valores del 70 al 100 por ciento.

Alerta vigente

El SMN mantiene un alerta amarillo por tormentas para varias localidades de la provincia, entre ellas El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, y las zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara.

Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían ser fuertes o localmente severas. Estos fenómenos podrían estar acompañados de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados en puntos específicos de la región.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.