Inicio de semana con alerta amarilla por tormentas fuertes

El inicio de la última semana de febrero llega con inestabilidad en la provincia, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla por tormentas fuertes.

La alerta rige para las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Según el organismo nacional, durante la jornada del lunes 23 de febrero se prevé una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 18°C, con tormentas fuertes a lo largo de todo el día y probabilidades de precipitaciones que oscilan entre el 40% y el 70%.

Para el martes, se anticipa una mínima de 20°C y una máxima de 31°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y la noche.

El miércoles continuará la inestabilidad, con una mínima de 18°C y una máxima de 28°C, cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas hacia la noche.

De acuerdo al pronóstico extendido, hacia el resto de la semana se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con temperaturas mínimas cercanas a los 19°C y máximas de hasta 30°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas intensas.