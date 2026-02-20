23°
PRIMERA NACIONAL
empleo
corsos capitalinos
Ayuda escolar
Condenado
básquet
robos
Liga Jujeña
Paro Nacional
Seccional 17°
OBRA SOCIAL

Presentan una denuncia penal contra el Pami

Same atendió a 12 mil afiliados por falta de respuestas de obra social.

Viernes, 20 de febrero de 2026 00:00
Imagen ilustrativa

Pablo Jure, director del Same 107 Jujuy, radicó una denuncia penal en la órbita del Ministerio Público de la Acusación contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) por los delitos de "Lesiones contra la persona" y "Homicidio".

La denuncia consigna que Same, como sistema pre hospitalario, en el último año prestó asistencia médica de urgencia y emergencia a más de 12 mil afiliados del Pami, ante la negativa de la obra social de brindarles el servicio de salud.

Asimismo, precisa que los afiliados se comunicaban de manera directa a la línea 107, con el fin de requerir servicios de urgencia y emergencia, alertando la falta de respuesta por parte de Pami. En este escenario, Same respondió operativamente a tales requerimientos, y lo seguirá haciendo, según destaca, al verse en peligro el derecho a la vida.

Detalla que el servicio destinó importantes recursos materiales y humanos para atender 12.142 asistencias médicas. Pami no reintegra estos importes y el Estado provincial termina financiando la falta de asistencia del organismo nacional.

Finalmente, advierte la responsabilidad que le cabe al denunciado, conforme el Código Penal de la Nación, particularmente en los artículos 106 "Abandono de persona", 108 "Omisión de auxilio", 248 "Incumplimiento de los deberes de funcionario público" y 260 y 261 "Malversación de caudales públicos".

 

