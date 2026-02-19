Cuatro jornadas de muchísimo movimiento turístico en todo el país y en la provincia

En el pasado fin de semana largo por carnaval, el número de turistas que viajó creció 7,2% frente al mismo fin de semana de 2025. El clima fue inestable, típico de febrero pero no frenó las decisiones de viajar.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa - Came, el finde dejó cifras récord: viajaron 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, más de $ 1 billón gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Fueron cuatro días de mucho movimiento en todos los rincones del país, incluyendo ciudades menos receptivas al turismo, pero que se vieron atraídas por sus originales propuestas carnavalescas.

El gasto total creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes). Una variable más holgada fue la estadía, se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos atados a promociones en hotelería y transporte aéreo.

El fin de semana de cuatro días fue muy inestable climáticamente, y en casi todas las ciudades se combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormenta, algo que es habitual en febrero y ya no parece ser una variable que incida demasiado en la decisión de viajar o no.

Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros, y ocurre en un contexto económico de muchas restricciones de ingresos en las familias, lo que refuerza la importancia que tienen estas fechas en la población.

Los destinos más elegidos fueron con tradición de carnaval, destacándose las ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el litoral y el norte argentino. También las de la costa y el interior bonaerense convocaron gente con sus carnavales, y lo mismo Mendoza y el sur del país.

Es el quinceavo año consecutivo que la Argentina festeja oficialmente el Carnaval tras más de tres décadas en que esa celebración había desaparecido del calendario de feriados nacionales.

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Destacados del finde

Fuerte movimiento aéreo en todo el país. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo, reflejando la magnitud del desplazamiento interno y regional. Sólo AR movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico. El transporte aéreo volvió a ser uno de los principales canales de dinamización turística.

Más argentinos y uruguayos cruzando el Río de la Plata. Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina. El dato confirma la recuperación del flujo regional y el atractivo que mantuvieron los destinos argentinos para el turismo de cercanía durante el feriado.

Mayor intención de viaje respecto a 2025. El carnaval 2026 registró un aumento del 30% en el interés por viajar frente al mismo feriado del año anterior. Las agencias concentraron expectativas en esta fecha clave del calendario, lo que consolidó a este fin de semana largo como uno de los momentos más fuertes del verano.

Restricción de camiones para ordenar el tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) implementó limitaciones a la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos estratégicos. La medida buscó facilitar el desplazamiento turístico y reducir el riesgo de siniestros durante los momentos de mayor circulación.

Costo de viajar. Un informe del Ineco - Uade estimó que una familia tipo necesitó $ 1.265.013 para vacacionar dentro del país, equivalente al 74% del salario promedio. En términos reales, el esfuerzo económico se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a 2025, lo que sostuvo al turismo interno como un consumo resiliente.

El informe de la Came refleja lo observado en todo el país y particularmente en la provincia, como también lo señaló la Provincia en un informe destacando la gran afluencia de visitantes entre el sábado el pasado martes, para disfrutar de la celebración carnestolenda principalmente en la Quebrada donde se registró el pico de visita.