UTA Jujuy confirmó su adhesión al paro general de este jueves

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la CGT para este jueves, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. La medida dejará sin servicio de transporte de pasajeros en varias provincias.

A través de un comunicado oficial, el gremio que conduce a nivel nacional informó que "los trabajadores del transporte en su conjunto adhirieron al paro general". En el texto, la UTA fundamentó su postura al señalar que, "frente a este contexto, el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad de transporte".

En el comunicado difundido por la seccional Jujuy, se agrega un párrafo que contextualiza la medida en el plano local: "Asimismo, en el ámbito provincial, esta Seccional acompaña la medida con el objetivo de instar al sector empresario y a las autoridades competentes a convocar de manera urgente a una mesa de diálogo con participación de todos los actores involucrados, a fin de brindar una solución concreta a los reclamos salariales y laborales que venimos planteando de forma reiterada".

En la provincia, la confirmación llegó por parte de las autoridades locales. "Si hay que adherir", afirmó este miércoles por la tarde Julio César Ramírez, veedor interventor de UTA seccional Jujuy, disipando cualquier duda sobre la participación del transporte en la medida de fuerza. "La UTA Seccional Jujuy refirma su compromiso con la defensa irrestricta del salario, las fuentes de trabajo y la condiciones dignas de labor para todos los compañeros del sector".

Mientras el conflicto gremial escala a nivel nacional, todos los ojos estarán puestos este jueves en el Congreso. Allí convergerán la masiva movilización sindical y el debate parlamentario que definirá el futuro de una de las reformas más polémicas impulsadas por el Gobierno.