Prevención y control contra el juego ilegal

En el marco del Día Internacional del Juego Responsable, que se conmemora cada febrero, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (Inprojuy) puso en marcha una amplia agenda de actividades que se desarrollarán durante las próximas semanas en distintos puntos de la provincia. La propuesta incluye campañas de concientización, ciberpatrullaje contra plataformas ilegales, charlas en escuelas, intervenciones urbanas y acciones dirigidas a adultos mayores, con el objetivo de promover el juego seguro y prevenir conductas problemáticas. Así lo detalló María Spengler, jefa de División de Juego Responsable del organismo, en una entrevista brindada al streaming de El Tribuno de Jujuy.

“Estamos muy contentos de conmemorar una vez más este día internacional, como lo hacemos todos los años, reforzando la concientización para que la comunidad juegue en forma segura, legal y responsable”, expresó Spengler. La funcionaria remarcó que el eje central de la campaña 2026 es el lema “Elegí seguro, elegí legal”, orientado especialmente a advertir sobre los riesgos del juego online en plataformas no autorizadas.

Uno de los puntos más relevantes de la agenda es la intensificación del trabajo contra sitios ilegales que operan sin regulación. “Las plataformas legales en Argentina terminan en .bet.ar. Si no tienen esa terminación, son ilegales”, subrayó. Según explicó, en esos espacios “no hay límites de monto ni protección de datos, y pueden ingresar menores de edad o personas autoexcluidas”, lo que incrementa la vulnerabilidad.

Para enfrentar esta problemática, INPROJUY participa en una mesa interministerial junto a las carteras de Seguridad, Planificación y Modernización, Educación y Salud. “Estamos realizando ciberpatrullaje para detectar y dar de baja perfiles y plataformas ilegales”, indicó. Además, recordó que la denuncia ciudadana es anónima y sencilla: basta con enviar una captura de pantalla a través de la página oficial o al WhatsApp 388 413 6280 para que el organismo gestione la baja en menos de 48 horas. “Es fundamental que trabajemos todos en conjunto; esto es una corresponsabilidad”, sostuvo.

Como parte de la campaña, días atrás se iluminaron de verde las salas de juego oficiales, agencias de tómbola y dependencias gubernamentales. “El verde simboliza el juego responsable. Es una forma de visibilizar nuestro compromiso con la prevención”, señaló.

Entre las acciones previstas se destaca el lanzamiento de un concurso destinado a agencias y subagencias oficiales de tómbola. Durante un mes deberán ambientar sus espacios con el color verde y difundir el mensaje de juego seguro entre sus clientes. “Son actores clave porque tienen contacto directo con la comunidad. Queremos que cada barrio hable de jugar legal”, explicó Spengler, al tiempo que adelantó que habrá premios económicos para quienes participen.

La prevención en edades tempranas será otro de los ejes centrales. Este año se incorporarán escuelas primarias a las charlas que ya se brindaban en nivel secundario. “No vamos a hablar de apuestas, sino de juegos online que utilizan dinero virtual, como Roblox u otras recompensas, que generan mecanismos asociados a la dopamina y pueden funcionar como entrenamiento para conductas de riesgo”, detalló. La propuesta apunta a brindar herramientas a estudiantes y familias, promoviendo el diálogo en el hogar. “No se trata de prohibir, sino de conversar y acompañar”, afirmó.

Las capacitaciones también alcanzarán a fuerzas de seguridad y a municipios. En San Salvador de Jujuy y otras localidades se realizarán murales participativos con mensajes vinculados al cuidado y la legalidad. “La idea es que la comunidad se involucre pintando símbolos como cartas o dados en color verde, siempre con el mensaje de prevención”, comentó.

En el interior provincial se organizarán lotas para adultos mayores, comenzando por Humahuaca. Asimismo, el 26 de este mes se llevará a cabo una jornada especial con el Cepam, destinada a ese sector etario. “Los adultos mayores también pueden ser un grupo vulnerable, por eso es importante acompañarlos”, indicó.

Otra herramienta destacada es el sistema de autoexclusión voluntaria. “Las personas que detectan señales de alarma pueden solicitar ser excluidas de nuestras plataformas legales”, explicó. En ese sentido, se implementó un chatbot que permite a los agencieros consultar si un jugador está autoexcluido antes de permitirle participar en determinadas modalidades, como las máquinas BLT, que tienen respuesta inmediata y mayor potencial adictivo.

A nivel federal, el 5 de marzo se realizará un webinar junto a otras provincias, enfocado especialmente en el rol de las agencias oficiales como aliadas en la lucha contra el juego ilegal.

En materia de asistencia, Spengler recordó que quienes necesiten orientación pueden acceder a una guía descargable para padres en la página oficial del organismo. También está disponible la línea 0800 884 767 del Ministerio de Salud, con atención las 24 horas durante todo el año. “Las herramientas están. Acérquense, infórmense y hablen del tema en casa”, enfatizó. Y la funcionaria cerró con un mensaje claro: “Elegí seguro, elegí legal. El juego debe ser una práctica recreativa, no un problema. Para eso necesitamos el compromiso de toda la comunidad”.