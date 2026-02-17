Folclore, cuarteto y emoción en otra noche inolvidable

Por tercera noche consecutiva, la Ciudad Cultural volvió a latir al ritmo de la música y reunió a grandes exponentes que encendieron, entre danzas y aplausos, a miles de personas que llegaron al predio en busca de fiesta, alegría y carnaval.

A las 20, los molinetes ubicados en el acceso al Carnaval de Los Tekis comenzaron a habilitar el ingreso. De a poco, jujeños y turistas colmaron la Ciudad Cultural para vivir una de las celebraciones más convocantes del norte argentino. La energía fue creciendo con el correr de los minutos: familias enteras, grupos de amigos y visitantes aguardaban expectantes la salida de los números centrales de la noche.

La grilla artística del domingo se puso en marcha pasadas las 21, cuando la joven cantante oriunda de Susques, Wara Calpanchay, consagrada como artista revelación en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, pisó el escenario con su dulce voz y una impronta que combinó raíz y frescura. Con un repertorio que recorrió melodías del altiplano y composiciones propias, logró un clima íntimo en medio de la multitud. Los pañuelos en alto y los aplausos cerrados marcaron el acompañamiento del público, que celebró cada interpretación y se dejó llevar por la profundidad de su propuesta artística.

La noche continuó con acordes bien folclóricos para recibir, una vez más, a Lázaro Caballero. Durante aproximadamente una hora el artista desplegó un show sólido y emotivo. El público cantó y bailó al compás de canciones como "Qué hubiera sido", uno de sus éxitos más sentidos; temas camperos como "Lindo adorno pa' mi apero"; además de sus clásicos enganchados que fusionan obras emblemáticas del cancionero popular. La identidad gauchesca y el arraigo a la tradición se hicieron sentir en cada estrofa, en un ida y vuelta permanente con la audiencia.

Con el predio ya encendido, fue el turno de Desakta2, el dúo cordobés de cuarteto integrado por Fer Olmedo y Joaco Martín, que tomó la posta con una ovación extendida. Desde los primeros acordes, imprimieron todo el ritmo característico del género, fusionando su energía con el fervor de la multitud. La potencia vocal de Fer y la versatilidad de Joaco marcaron una actuación que mantuvo a todos bailando sin pausa. Sus temas más reconocidos desataron coros multitudinarios y convirtieron el espacio en una verdadera pista a cielo abierto. Al despedirse, agradecieron la calidez y la euforia con la que fueron recibidos, ya que era la primera vez que el dúo pisaba un escenario jujeño.

Pero la noche aún no había dicho su última palabra. Faltaban ellos, los anfitriones, los dueños de casa, los responsables de que el predio volviera a sacudirse hasta el último rincón. Cuando las luces anunciaron su salida, el público lo supo: era el turno de Los Tekis. Los primeros acordes bastaron para encender la marea humana. "Lágrimas", "Cómo has hecho" y "Vienes y te vas" sonaron como himnos coreados a viva voz. Cantos y gritos al unísono envolvieron el aire tibio de la noche jujeña, mientras parejas, grupos de amigos y familias enteras se entregaban al baile. La nostalgia también tuvo su lugar cuando llegó "Hasta el otro carnaval", canción que, como cada año, despierta abrazos apretados y miradas brillosas. Con un recorrido por su amplio repertorio y años de trayectoria a cuestas, la banda hizo bailar, saltar y celebrar a todos los que eligieron compartir el domingo en el Carnaval de Los Tekis.

La fiesta no se detuvo. La presencia de Coroico era casi una cita obligada: tras décadas de peñas, desentierros y ablandes, su nombre es sinónimo del carnaval jujeño. Saya, huaynos y tinkus marcaron el pulso de un público que respondió con palmas en alto y pasos aprendidos de memoria. La explosión llegó cuando sus vocalistas lanzaron la estrofa que desata cualquier festejo carnavalero: "One, two. One, two, three, four". Entonces, la multitud estalló en un solo grito, como si el eco bajara desde los cerros.

El cierre de la tercera y penúltima jornada quedó en manos de Llokallas, que desplegó un show a la altura de la celebración. Con una puesta escénica vibrante y un repertorio pensado para sostener la energía hasta el final, el grupo puso la frutilla del postre a una jornada que ya se inscribe en la memoria colectiva del carnaval.

Así, entre cuarteto, folclore y música tropical, el Carnaval de Los Tekis volvió a ratificar su lugar como una de las celebraciones más trascendentes del norte argentino. Más que una sucesión de espectáculos, lo que allí se vive es un ritual colectivo y profundamente federal, donde tradición y presente se abrazan, y donde la música se convierte en el puente que une a miles de personas bajo una misma bandera de alegría.