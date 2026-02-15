Segunda jornada del Carnavalódromo de Los Tekis en Ciudad Cultural

En el contexto del Carnaval 2026, la algarabía y la pasión por esta celebración tan particular de la provincia volvieron a convocar a grandes y chicos, quienes se congregaron para festejar juntos la alegría de esta tradición.

Durante la tarde de domingo, el escenario de Ciudad Cultural recibió a diversas bandas que hicieron bailar a familias y amigos. Entre los artistas que se presentaron estuvieron César y su Grupo Felicidad, Tupac 7, Las 4 Cuerdas y muchos más, contagiando con todo el ritmo que hace de esta fiesta un evento tan especial.

La celebración no termina hoy. La cita continúa esta noche con la gran peña y mañana lunes 16 de febrero, con la última jornada en Ciudad Cultural, que servirá como cierre y previa a la gran gala de la última noche de Carnaval de Los Tekis.