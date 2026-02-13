"Las chulas" celebraron el 10° aniversario

Con música carnavalera y los diablos dando vueltas por toda la cuadra, "Las chulas" celebraron ayer diez años de existencia en el barrio Los Perales.

Con mucha emoción por la trayectoria lograda agradecieron el apoyo recibido en estos años y saludaron cariñosamente a las comadres que este año no pudieron estar presentes. "Estamos cumpliendo nuestros primeros diez años de comadres 'Las chulas'. Estamos orgullosas y felices porque esta es una fiesta familiar y nos llena el alma".

EN COMPLICIDAD/ ADRIANA ADERA JUNTO AL DIABLITO DEL CARNAVAL.

La agrupación está conformada al menos 50 comadres de las cuales 35 estuvieron ayer presentes en la celebración que reunió a niños, jóvenes y adultos.