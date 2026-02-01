Crearon comité de lucha contra el proyecto de reforma laboral

En un encuentro realizado ayer en la sede del Cedems, se conformó un Comité de Lucha para enfrentar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

Se destacó que de la convocatoria que surgió del cuerpo de delegados del citado gremio docente, se logró la adhesión de diversos gremios, como Uatre y, Adiunju, además de trabajadores de Ledesma, referentes del Hormiguero Docente de Adep, estudiantes, artistas, referentes territoriales, desocupados y referentes políticos.

El diagnóstico de los presentes fue claro, que la reforma no traerá beneficios para la clase trabajadora, las mujeres ni las personas mayores, denunciando que el proyecto busca socavar derechos elementales conquistados históricamente a través de la lucha.

También se definió una amplia agenda de medidas que se llevarán a cabo antes de que el proyecto llegue al recinto del Senado de la Nación.

Libertad educativa

Por otra parte, en un reciente debate los docentes analizaron el proyecto de reforma educativa que promueve el Gobierno nacional, denominado "Ley de Libertad Educativa". Desde el Cedems se advirtió que esta iniciativa no es una simple reforma, sino una transformación de raíz que amenaza con "arrasar con todos" los pilares del sistema educativo actual.

Uno de los puntos más críticos señalados en la exposición es el cambio de paradigma sobre la responsabilidad estatal. El proyecto redefine el rol del Estado como meramente "subsidiario", desplazando la concepción de la educación como un bien público garantizado por la Nación.

También se cuestiona que el énfasis se traslada a la familia como el "agente natural y primario" de la educación de sus hijos; la promoción activa de la escolarización en el hogar (homeschooling); validez de servicios de educación abierta, tanto sistemáticos como asistemáticos, permitiendo que cualquier persona humana o jurídica ofrezca enseñanza fuera del sistema formal; que el rol de las jurisdicciones se limitaría a la acreditación de saberes, sin intervenir en métodos ni orientaciones pedagógicas; el giro drástico en la administración de los recursos, por el paso del financiamiento de las instituciones al de la demanda, advirtiendo que este esquema de "vouchers" individuales entregados a las familias para escuelas privadas pone en riesgo la estabilidad de los establecimientos públicos que sostienen el sistema en todo el territorio.